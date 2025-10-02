Las declaraciones de Gilberto Mora tras sus dos goles contra España en el Mundial sub-20

Gilberto Mora brilla con luz propia en el Mundial sub-20 que se lleva a cabo en Chile. Sus dos goles ante la Selección de España fueron vitales para que México consiguiera un punto en su segundo partido y sueñe con una posible clasificación en el último juego de fase de grupos ante su similar de Marruecos.

Te puede interesar: ¡Lo que faltaba! FIFA le da reconocimiento especial a Gilberto Mora luego de su doblete vs España

Tras su doblete ante el cuadro ibérico, el volante de los Xolos de Tijuana dio sus impresiones sobre el partido: ''Contento por ayudar a mi equipo de esta forma. Se la dedico a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que siempre me apoyan. Esto va para ellos.’', comentó el juvenil sensación de México.

Destaca en la presa internacional

Su actuación en el partido fue suficiente para que se ganara el premio al mejor jugador del compromiso y también para que los principales medios españoles aplaudieran su recital ante los suyos. ''Perla mexicana, está siendo lo mejor del torneo’’ y ''Mora genera un problema mundial’’, fueron algunas de las frases que utilizaron los especialistas españoles tras el empate a dos entre México y el conjunto europeo.

Por si fuera poco, Mora es uno de los futbolistas más valiosos del torneo según el portal especializado Transfermakt y ello se está viendo en el campo de juego. En dos compromisos disputados, el jugador de los Xolos registra dos goles y una asistencia, por lo que ha sido decisivo en tres de los cuatro tantos que lleva el conjunto de Eduardo Arce en el Mundial sub-20.

Finalmente, Gilberto pinta para ser titular en el tercer encuentro de la fase de grupos contra Marruecos. Un compromiso vital si México quiere pasar a la siguiente ronda como segundo lugar o en defecto como uno de los terceros mejores puestos de toda la justa internacional.