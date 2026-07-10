ÚLTIMO MOMENTO: Delantero de Selección Nacional candidata al título del Mundial 2026 interesaría al América

El Club América está viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 muy de cerca, primero, fue el interés sobre uno de los mediocampistas revelación de la justa veraniega y ahora, apuestan más fuerte; quieren a un delantero europeo para el Torneo Apertura 2026. Se trata de Borja Iglesias, ariete de la Selección Nacional de España que actualmente milita en el Celta de Vigo y que sería uno de los pedidos por parte del nuevo cuerpo técnico azulcrema encabezado por Guillermo Almada.

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Diversas fuentes señalan que el famoso 'Panda' estaría en el radar de las Águilas y no solo eso, ya le preguntaron expresamente sobre el supuesto interés del cuadro mexicano: “Soy súper feliz en Celta, en Galicia, en mi casa. Esto del futbol es que nunca se sabe lo que puede pasar, pero hoy estoy centrado en el Mundial, luego disfrutar de mis vacaciones y volver a Vigo que es mi casa y después ya veremos”, destacó el atacante de 33 años.

Cabe destacar que, Iglesias tiene vínculo con el Celta de Vigo hasta verano de 2027 y un valor cercano a los tres millones de euros según datos de Transfermarkt. Con ello, cualquier club que quiera hacerse de los servicios del ibérico tendrá que ir a negociar a Vigo y poner una cantidad cercana a la antes dicha pata hacerse de sus servicios.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio | Francia 2-0 Marruecos - 14:00 horas por TV Azteca

Viernes 10 de julio | España vs Bélgica - 13:00 horas

Sábado 11 de julio | Noruega vs Inglaterra - 15:00 horas por TV Azteca

Sábado 11 de julio | Argentina vs Suiza - 19:00 horas

Noruega vs Inglaterra por TV Azteca Deportes

Erling Haaland y los Vikingos de Noruega se enfrentarán a Harry Kane, Jude Bellingham y compañía en el Mundial 2026 y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes este sábado 11 de julio en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.