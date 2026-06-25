ÚLTIMO MOMENTO: El único jugador de la Selección Mexicana sin minutos en el Mundial 2026

Fase de grupos casi redonda para la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026; portería imbatida, tres triunfos y 25 de los 26 futbolistas convocados por Javier Aguirre con minutos en el terreno de juego. Carlos Acevedo, fue el único jugador que no tuvo actividad y se quedó con las ganas de debutar en la justa mundialista del balompié.

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Con la presencia de Mateo Chávez en el 11 titular de México ante Chequia y la histórica participación de Guillermo Ochoa en los minutos finales del duelo ante los europeos en el Estadio Ciudad de México, solo quedó sin jugar el arquero de Santos Laguna. Por si fuera poco, se ve muy poco probable que en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 tenga minutos. Ya sin margen de error en las rondas de eliminación directa, Raúl Rangel se perfila para completar todos los partidos.

Finalmente, también Guillermo Martínez tuvo minutos en lo que fue su primera Copa Mundial de la FIFA. El ariete del Club Universidad Nacional alineó en el tercer duelo de la fase de grupos y cumplió uno de sus sueños en su carrera profesional.

Selección Mexicana espera rival

Ya con boleto asegurado a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los pupilos de Javier Aguirre descansarán y verán el resto de partidos de la tercera jornada de Norteamérica 2026. De momento, Escocia se perfila para visitar la Ciudad de México la próxima semana, aunque, Bosnia, Cabo Verde y hasta Uruguay se asoman en el horizonte.

