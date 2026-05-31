ÚLTIMO MOMENTO: Figura EXTRANJERA de Monterrey se convertiría en refuerzo de Pumas

Las Pumas de la UNAM no quieren quedarse nuevamente sin liguilla en el Torneo Apertura 2026 y por ello, irían por una figura extranjera para el siguiente certamen de la Liga MX Femenil. Emily Gielnik, delantera australiana sería del interés por parte del club del Pedregal y parece que el fichaje está prácticamente cerrado. La oceánica llegaría como agente libre tras su paso por las Rayadas de Monterrey el semestre pasado.

Te puede interesar: El Chivas vs América que se disputará en el mediocampo de México durante la Copa Mundial de la FIFA™

Según información del medio Once Diario, la directiva auriazul y Gielnik habrían llegado a un acuerdo para el movimiento y así, la ariete continuaría su aventura profesional en el futbol mexicano. Cabe recordar que, Emily es actual subcampeona de la Liga MX tras haber sido parte de las Rayadas de Monterrey que cayeron en la gran final del Clausura 2026 ante las Águilas del América.

De concretarse el fichaje, las Pumas de la UNAM tendrían eje de ataque extranjero, ya que, hace unos días el equipo auriazul renovó el vínculo con la estadounidense; Angelina Hix.

Mesa Protagonista; Lista de Convocados Selección Mexicana

La cita para todos está pactada para este día, en un horario estelar de 8:00 pm a 9:00 pm (Tiempo del Centro de México). Con el objetivo de llegar a cada rincón del país y a los dispositivos de millones de fanáticos, se implementará una transmisión bajo la modalidad de simulcast. Esto significa que el programa se podrá sintonizar de manera simultánea a través de las señales de ADN 40, Azteca Digital y el canal especializado Azteca Deportes Network, garantizando una cobertura total multiplataforma.

