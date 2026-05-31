El Chivas vs América que se disputará en el mediocampo de México durante la Copa Mundial de la FIFA™

Javier Aguirre está a punto de dar la lista de los 26 convocados de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA™, en la que muy posiblemente estén 2 hombres que se pelean el puesto titular en el mediocampo, tal y como en algún momento lo hicieron cuando fueron rivales en los partidos de Chivas contra América, club al que perteneció Jorge Sánchez, quien podría cambiar de equipo luego de la justa veraniega.

Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez se pelean el puesto titular en el mediocampo, ya que uno de ellos será quien acompañe a Edson Álvarez o Erik Lira y a Gilberto Mora o Luis Chávez en el partido inaugural de la selección ante Sudáfrica, país que tiene que pagar una fortuna por jugar un amistoso contra Brasil.

Fidalgo y Gutiérrez se pelean un puesto en el cuadro titular de la Selección Mexicana.|@fidalgo y @briangutierrez_11

Los números de Álvaro Fidalgo con México

El ex de América cumplió con el requisito de estadía de 5 años en el país, por lo que pudo nacionalizarse mexicano. Su primera convocatoria llegó en la Fecha FIFA de marzo de este año y qué mejor marco que el Estadio Banorte (hoy Ciudad de México) para debutar con la playera azteca.

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Fidalgo fue titular en su primer partido ante Portugal y Bélgica en esa fecha FIFA. Ahora, volvió al 11 titular el cuadro del “Vasco” en el partido de preparación rumbo a la justa veraniega. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Álvaro suma 189 minutos en sus primeros 3 duelos con el combinado azteca.

Los números de Brian Gutiérrez con México

Gutiérrez rechazó a Estados Unidos y se decantó por México. Su primera convocatoria llegó en enero de este año, cuando la selección tuvo una minigira en Centroamérica. El ahora jugador de Chivas llamó la atención de Aguirre, pues destacó desde su primer partido con la “verde”.

Pese a que Brian no es un titular indiscutible en Guadalajara, en la selección tendría ganado un puesto en los 26 convocados, ya que suma 2 goles en 364 minutos disputados con el combinado azteca. Por lo anterior, el “Vasco” la tendrá complicada al elegir cuál de los 2 debutará contra Sudáfrica el 11 de junio