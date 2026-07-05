ÚLTIMO MOMENTO: La nueva hora del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026
Debido a las condiciones climáticas, el partido entre el cuadro mexicano y el combinado inglés se retrasó una hora, el silbatazo inicial sería a las 7:00 pm.
Nuevo horario para el duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y el combinado de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; será a las 7:00 pm. Las condiciones climáticas hiceron imposible que el silbatazo inicial fuera a las 6:00 pm y con ello, será una hora después de lo programado cuando inicie el compromiso en el Estadio Ciudad de México.
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De acuerdo a información de nuestro David Medrano; periodista de TV Azteca Deportes el partido se jugará hasta las 7:00 pm por las torrenciales lluvias y la amenaza de tormenta eléctrica que azota el capital del sur de la ciudad. La misma fuente señaló que los futbolistas estaban a punto de salir a calentar, sin embargo, los dirigentes los mandaron a los vestidores y les avisaron que el duelo se jugará una hora más.
Información en proceso....
Octavos de final del Mundial 2026 al momento
Sábado 4 de julio de 2026
- Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston
- Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia
Domingo 5 de julio de 2026
- Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey
- México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México
Lunes 6 de julio de 2026
- Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington
- Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle
Martes 7 de julio de 2026
- Argentina vs Egipto — 10:00 (aprox.) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Suiza vs Colombia — 14:00 | BC Place, Vancouver