ÚLTIMO MOMENTO: La nueva hora del partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026

Nuevo horario para el duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y el combinado de Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; será a las 7:00 pm. Las condiciones climáticas hiceron imposible que el silbatazo inicial fuera a las 6:00 pm y con ello, será una hora después de lo programado cuando inicie el compromiso en el Estadio Ciudad de México.

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De acuerdo a información de nuestro David Medrano; periodista de TV Azteca Deportes el partido se jugará hasta las 7:00 pm por las torrenciales lluvias y la amenaza de tormenta eléctrica que azota el capital del sur de la ciudad. La misma fuente señaló que los futbolistas estaban a punto de salir a calentar, sin embargo, los dirigentes los mandaron a los vestidores y les avisaron que el duelo se jugará una hora más.

Información en proceso....

Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026