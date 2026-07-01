OFICIAL: México vs Ecuador es SUSPENDIDO | partido de 16avos de final de Mundial queda pospuesto por clima

El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 tendrá que esperar unos minutos más. El silbatazo inicial estaba programado para las 7:00 pm, sin embargo, las fuertes lluvias y la amenaza de una tormenta eléctrica cambió los planes. Ahora, tendremos que esperar indicaciones para saber la hora exacta en la que iniciará el cotejo, el cual de momento está suspendido.

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A través de las redes sociales, la cuenta del combinado nacional mexicano reveló dicha noticia y reiteró a los aficionados mantener la calma si es que estan adentro del Estadio Ciudad de México. Cabe recordar que, este es el segundo duelo que se retrasa por las desfavorables condiciones climáticas; el primero fue el Francia contra Irak que se llevó a cabo en Filadelfia y se reanudó cerca de una hora después.

Información en proceso....

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia vs Suecia

México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana