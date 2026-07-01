OFICIAL: México vs Ecuador es SUSPENDIDO | partido de 16avos de final de Mundial queda pospuesto por clima
El cotejo entre los pupilos de Javier Aguirre y el cuadro sudamericano estaba programado para iniciar a las 7:00 pm, sin embargo, el mal tiempo retrasó el juego.
El partido entre la Selección Mexicana y su similar de Ecuador correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 tendrá que esperar unos minutos más. El silbatazo inicial estaba programado para las 7:00 pm, sin embargo, las fuertes lluvias y la amenaza de una tormenta eléctrica cambió los planes. Ahora, tendremos que esperar indicaciones para saber la hora exacta en la que iniciará el cotejo, el cual de momento está suspendido.
Te puede interesar: México vs Ecuador ver EN VIVO y GRATIS resultado transmisión por TV Azteca Deportes del partido de 16avos de final de Mundial 2026 HOY martes 30 de junio, marcador en línea en directo
A través de las redes sociales, la cuenta del combinado nacional mexicano reveló dicha noticia y reiteró a los aficionados mantener la calma si es que estan adentro del Estadio Ciudad de México. Cabe recordar que, este es el segundo duelo que se retrasa por las desfavorables condiciones climáticas; el primero fue el Francia contra Irak que se llevó a cabo en Filadelfia y se reanudó cerca de una hora después.
Información en proceso....
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia vs Suecia
México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana