ÚLTIMO MOMENTO: Pilar de la Selección Mexicana sale de cambio ante Inglaterra por molestias físicas

La Selección Mexicana de Futbol sufrió una sensible baja de cara a la segunda mitad del partido ante Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. César Montes tenía una molestia en el abductor desde el calentamiento, sin embargo, jugó 45 minutos, pero con Edson Álvarez a la espera en la línea de calentamiento.

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Lamentablemente para el cuadro dirigido por Javier Aguirre, el 'Cachorro' no pudo más ante el cuadro británico y cedió su lugar a Edson Álvarez para que haga dupla en la central con Johan Vásquez. Cabe destacar que, el recién ingresado sabe perfectamente lo que es jugar contra los ingleses ya que radica en Londres gracias a su presencia en las filas del West Ham United.

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Octavos de final del Mundial 2026 al momento

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México vs Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026

Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026