Este fue el último partido oficial del Chino Huerta antes de regresar a Pumas UNAM

César “Chino” Huerta está próximo a ser nuevo refuerzo de Pumas para el Apertura 2026. El delantero dejó Europa y arribó a la Ciudad de México el pasado miércoles 26 de agosto para realizar los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato con la UNAM. Si bien es cierto que el club aún no realizó el anuncio oficial de su contratación, su regreso a Pedregal es prácticamente un hecho.

Ha pasado más de un año desde que el Chino Huerta dejó la Liga BBVA MX para comenzar con su sueño europeo. No obstante, el atacante de 25 años ha tenido dificultades para adaptarse al futbol de Bélgica jugando para el Anderlecht. “Me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo. Me separaron del grupo, pasé semanas difíciles”, relató el jugador tras regresar a México. Hoy recordamos su último juego con Pumas.

Así fue el último partido oficial de César Huerta

La última aparición oficial del Chino Huerta ocurrió el 18 de junio de 2026 durante la Copa del Mundo. El atacante ingresó al minuto 84 en lugar de Julián Quiñones en el triunfo de la Selección Mexicana por 1-0 ante Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A.

Huerta disputó los últimos minutos del encuentro celebrado en el Estadio Guadalajara, donde el equipo nacional se quedó con la victoria gracias al gol de Luis Romo al minuto 50. El extremo intentó aprovechar su velocidad por la banda izquierda, pero tuvo poco tiempo para mostrarse dentro del terreno de juego.

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Este también fue su único partido en el Mundial 2026. El Chino permaneció en el banco de suplentes frente a República Checa, Ecuador e Inglaterra. Además, no volvió a sumar minutos con Anderlecht durante el inicio de la temporada 2026-27 antes de concretar su regreso a Pumas.

El último partido de César Huerta con Pumas antes de llegar a Europa

Recordando su paso por la UNAM, la última aparición del Chino Huerta con la camiseta auriazul ocurrió el 1 de diciembre de 2024. Pumas recibió a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario por la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2024, donde terminó perdiendo por 5-3 y quedó eliminado con un marcador global de 6-3.

Pese al resultado adverso, Huerta fue uno de los jugadores más peligrosos del conjunto universitario. El atacante participó en el primer gol de Guillermo Martínez, ya que sacó un potente remate que Luis Cárdenas desvió contra el travesaño. El rebote quedó servido para que el Memote igualara momentáneamente el marcador.

El Chino también fue protagonista del tercer tanto de Pumas. A los 87 minutos desbordó por el sector izquierdo y colocó un centro preciso para que Martínez anotara de cabeza. De esta manera, Huerta cerró su primera etapa en la UNAM con una asistencia, varios remates y una actuación destacada pese a la eliminación frente a Rayados.