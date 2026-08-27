El regreso del Chino Huerta: qué tan bueno había sido su primer ciclo en Pumas

César Huerta regresó a Pumas UNAM y ya dio sus primeras palabras después de una etapa en el futbol europeo que estuvo marcada por lesiones. El atacante mexicano vuelve al club donde consiguió mayor protagonismo y dejó números importantes durante su primera etapa. Ahora, el Chino tendrá una nueva oportunidad para demostrar su nivel con los universitarios.

Los números del Chino Huerta en su primer ciclo en Pumas

Huerta llegó a Pumas para el Apertura 2022 procedente de Chivas y permaneció en Ciudad Universitaria hasta enero de 2025. Durante ese periodo disputó 87 partidos, 73 como titular, con 20 goles y 16 asistencias. Además, recibió 25 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones durante su paso por el conjunto auriazul.

El mejor momento del Chino Huerta llegó durante el Apertura 2023. En ese torneo consiguió 8 anotaciones y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de Pumas. Su rendimiento también le permitió ganar protagonismo con la Selección Mexicana y comenzar a recibir mayor atención fuera del futbol mexicano.

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Los detalles del regreso del Chino Huerta a Pumas

Después de marcharse al Anderlecht en enero de 2025, Huerta volvió a Pumas mediante una transferencia definitiva. El club universitario habría pagado alrededor de 2 millones de dólares, además de 1 millón adicional en variables. Pumas adquirió el 100% de su ficha y el atacante firmó un contrato por tres temporadas.

La última vez que el ‘Chino’ Huerta vistió la playera de Pumas… 📸 🐾



Fue el 1 de diciembre de 2024, en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2024 ante Monterrey. 🌟



Pumas cayó 5-3 en el partido y quedó eliminado con un 6-3 global. Así fueron las últimas imágenes de… pic.twitter.com/dTgJ9ig6AY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 26, 2026

El regreso también estuvo relacionado con su complicado paso por Bélgica. Huerta explicó que solamente pudo jugar durante seis meses antes de atravesar problemas físicos que derivaron en lesiones y dos cirugías. Incluso fue separado del grupo mientras esperaba una posibilidad para continuar su carrera en Europa.

Lo que dijo el Chino Huerta tras su vuelta a Pumas

Tras llegar a la Ciudad de México, Huerta reconoció que estaba feliz por regresar al futbol mexicano y explicó que decidirse por Pumas fue sencillo. “Muy feliz, muy, muy contento, con mucha ilusión y con muchas ganas. Pensando en Pumas fue fácil la decisión”, señaló el atacante mexicano.

|MEXSPORT

El Chino también reveló que tuvo propuestas de otros equipos mexicanos, aunque aseguró que nunca recibió ofertas concretas. Su prioridad siempre fue regresar al Club Universidad Nacional. “Yo siempre estuve convencido de que quería venir a Pumas”, explicó. Ahora, el futbolista vuelve al club donde consiguió sus mejores números y buscará recuperar ese nivel.

