¡Cambios de último momento! Romo sale y México ajusta el cierre ante Corea del Sur

El México vs Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva con ajustes importantes desde el banquillo. Luis Romo abandona el terreno de juego en los últimos minutos del encuentro, en una modificación táctica que busca refrescar al equipo y sostener el resultado en un partido de alta intensidad. México ajusta líneas para cerrar un duelo complicado ante un rival exigente.

