El gigante europeo que va por estrella del América y Selección Mexicana

Un club importante de Italia ya puso la mira en Israel Reyes. Se trata de la AS Roma, que de acuerdo con distintos reportes sigue de cerca al defensor del América. No es el único equipo europeo que lo tiene en carpeta, pero sí uno de los que más atención le ha puesto en los últimos meses. Por ahora, hay que dejar algo claro: no existe una oferta formal. No hay negociaciones abiertas ni conversaciones avanzadas. Todo está en una fase de seguimiento, pero podría avanzar mucho más en las próximas horas.

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El contexto mundialista podría impulsar a Israel Reyes a Europa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 aparece como un punto clave para jugadores como Reyes. Un buen torneo con la Selección Mexicana puede acelerar cualquier operación.

En Europa lo saben. Por eso, varios clubes prefieren adelantarse, observar y tener informes listos antes de que el precio suba.

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Un jugador que se volvió fijo en América

Desde su llegada al Club América en 2023, Reyes se ganó un lugar sin discusión.

Con André Jardine se convirtió en un jugador constante, capaz de adaptarse a distintas posiciones en defensa. Esa versatilidad es una de las razones por las que ha llamado la atención fuera de México.

Además, fue parte importante del tricampeonato del equipo, lo que terminó por consolidarlo como uno de los mexicanos más regulares en la liga.

Por otra parte, también se consolidó en selección. Su crecimiento no se quedó en el club. Reyes tmbién ha sumado minutos importantes con el combinado Azteca bajo el mando de Javier Aguirre.

Hoy está bien posicionado de cara al Mundial, y eso lo coloca en una vitrina mucho más grande.

Este sábado el América enfrenta a Santos Laguna en la Jornada 13 de la Liga BBVA MX, y será una nueva oportunidad para que Israel Reyes muestre su talento, justo cuando los ojos europeos están puestos en él.