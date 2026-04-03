Club América enfrenta un calendario durísimo en el Clausura 2026 y la Concachampions: todos sus partidos

Así como André Jardine recupera a 3 jugadores y el Club América se ilusiona más que nunca para lo que viene, lo cierto es que no es nada sencillo el calendario que tendrán las Águilas en abril. Pues, contando el Clausura 2026 y la Concacaf Champions Cup, los de Coapa podrían tener hasta 8 partidos en este mes. Tarea difícil para el DT brasileño.

Mientras que hay buenas noticias, como los 3 jugadores baratísimos que son solución para Jardine en América, también hay cosas que podrían ser mejores para las Águilas. Pues en estas semanas tendrán que enfrentar a rivales duros y sortear instancias muy complejas, justo en la previa a la Liguilla del Clausura 2026 y con en los cuartos de final de la Concachampions.

|Crédito: Club América

Resulta que América tendrá que enfrentar las últimas 5 jornadas de la fase regular del torneo de la Liga BBVA MX, donde tendrá rivales muy difíciles como Cruz Azul y Toluca. En tanto, en la Concacaf Champions Cup deberá disputar los cuartos de final ante Nashville y una eventual ida de las semifinales. Sin dudas, un camino duro para las Águilas.

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Los 8 partidos que podría jugar Club América en abril

Jornada 13 del Clausura 2026: Santos Laguna vs. Club América - sábado 4 de abril a las 21:05

Cuartos de final (Ida) - Concachampions: Nashville SC vs. Club América - martes 7 de abril a las 20:00

Jornada 14 del Clausura 2026: Club América vs. Cruz Azul - sábado 11 de abril a las 21:00

Cuartos de final (Vuelta) - Concachampions: Club América vs. Nashville SC - martes 14 de abril a las 21:30

Club América pierde posiciones en prestigioso ranking|Crédito: Club América