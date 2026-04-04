Luis Ángel Malagón ilusiona a los americanistas con emotivo VIDEO tras sufrir terrible lesión

Luis Ángel Malagón ilusionó a todos los americanistas y seguidores de la Selección Mexicana con un emotivo video, en el que se le mira entrenando, luego de sufrir una terrible lesión en el pie izquierdo, que lo dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la cual quiere ir Marcel Ruiz, quien tomó una drástica decisión, pese a la ruptura parcial de ligamento.

El arquero azulcrema publicó un video en el que realiza ejercicios de fuerza, pero sin exponer el pie, ya que todavía tiene la bota ortopédica tras su operación. El guardameta comenzó su preparación en el gimnasio, a fin de mantenerse en forma para cuando pueda hacer trabajos en cancha. Este es el precio del michoacano desde que llegó a las Águilas.

El arquero americanista regresó a los entreamientos, aunuqe de momento solo en gimnasio.|angel_malagonv

La lesión que marginó a Malagón de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

Malagón se lesionó en la peor etapa de su carrera, ya que venía con una baja de juego considerable que le costó la titularidad con su club en la Liga BBVA MX y estaba en la pelea por subirse a la convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Nacional.

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El futbolista de 29 años se rompió el talón de Aquiles del pie izquierdo durante el juego de ida de los Octavos de Final entre América y Philadelphia Union. El portero recibió el balón tras un pase de sus compañeros, cuando de repente sintió un pinchazo que lo mandó repentinamente al suelo.

El momento quedó grabado y es en el video que se aprecia a Luis Ángel volteando hacia atrás, pensando que algún aficionado le había aventado algo, pero para su mala suerte fue una terrible lesión que lo marginará varios meses de las canchas y de ir a su primer mundial.

Se espera que el guardameta regrese al terreno de juego entre septiembre y noviembre de este año, ya que su proceso de recuperación dura entre 6 y 8 meses.