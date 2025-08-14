¡Una locura! Los 10 jugadores más caros de la Liga BBVA MX en el Apertura 2025

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX ha estado marcado entre varias cosas por los grandes fichajes bomba que han realizado los diferentes equipos, en donde destacan las llegadas del campeón mundial con Argentina Ángel Correa que llega a Tigres y el francés exjugador de la Premier League Allan Saint-Maximin que ahora jugará con las Águilas del América , pasando a ser este par de elementos los dos más caros del futbol mexicano.

Con un valor de 13 millones de euros de acuerdo a Transfermarkt, Maximin es ahora el jugador más costoso del futbol mexicano, por lo que el América se consolida como la plantilla de más valor con una plantilla de 108 millones de euros, pues además tiene a Álvaro Fidalgo, Luis Malagón y Alejandro Zendejas también en el top 10 de los más valiosos.

Otro equipo que destaca con jugadores valiosos es el actual campeón Toluca, teniendo entre el top 10 a Alexis Vega, Paulinho y Marcel Ruiz.

Finalmente, Cruz Azul aporta dos jugadores a esta lista con Érik Lira y el polaco Mateusz Bogusz, mientras que los Tigres tienen a Ángel Correa como el segundo más valioso junto a Alexis Vega con valor de 10 millones de euros.

Fuera del top 10, aparecen equipos como el Pachuca con Oussama Idrissi (7 millones de euros), Necaxa con Díber Cambindo (6.5 millones de euros), Atlético de San Luis con Juan Manuel Sanabria (6.5 millones de euros) y Chivas con el “Piojo” Alvarado (6.5 millones de euros).

Los 10 jugadores más caros del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Estos son los 10 jugadores más caros del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX:

