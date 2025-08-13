Pumas, A NADA de reforzar su limitado ataque con delantero procedente de España
El cuadro de los Pumas tendría un refuerzo más con muchos reflectores, quien vendría de España, para apuntalar su limitada ofensiva en este Apertura 2025.
El atacante mexicano José Juan Macías, podría tener un nuevo rumbo en su carrera que no se ha terminado , el segundo aire parece llegar a su puerta y en Liga MX uno de los grandes podría firmarlo para este Apertura 2025.
JJ Macías, quien tiene calidad, pero una negativa constancia cayendo en lesiones, estuvo las últimas semanas a prueba con el Valladolid de España y este equipo en su último comunicado anunció que el periodo de prueba había llegado a su fin.
JJ Macías no se quedó con el primer equipo ni se extiende la prueba y en ese contexto, le sonríe de nueva cuenta Liga MX; en este caso los Pumas quieren reforzar su ofensiva y Efraín Juárez le abriría las puertas a José Juan Macías.
El breve comunicado de Valladolid sobre la prueba de JJ Macías
Dentro de un comunicado y cerrando el mismo el pasado lunes, el equipo Valladolid informó y actualizó el status de JJ Macías.
“Por otro lado, JJ Macías finalizó su etapa de prueba en el Real Valladolid tras unas semanas de intenso trabajo en los Anexos y un comportamiento ejemplar”.
Así agradeció el equipo su labor y dejó en el aire si continúa o no, aunque parece más bien una forma cortés de agradecer su estancia sin abundar más al respecto.
JJ Macías y su historial en el futbol profesional
- Club Deportivo Guadalajara (Chivas): Su carrera se forjó en las divisiones inferiores del club en 2011 y debutó profesionalmente en 2017
- Club León: En diciembre de 2018, se fue cedido en calidad de préstamo al Club León por un año. Marcó 19 goles en un año bajo las órdenes de Ignacio Ambriz
- Getafe C.F.: En 2021, luego de ser vinculado a equipos europeos por su olfato y juventud, llegó al club español en calidad de préstamo por una temporada, aunque el paso fue breve y regresó sin mucho que destacar en enero de 2022
- Club Deportivo Guadalajara (Chivas): Volvió a Chivas después de su paso por el fútbol español
- Santos Laguna: En julio de 2024, fue transferido a Santos Laguna y su contrato sorpresivamente terminó en febrero del 2025
Desde el 12 de febrero de 2025, JJ Macías se encuentra sin equipo y parecía que sus lesiones lo iban a orillar al retiro, pero el atacante está cocinando su regreso y pidiendo oportunidades para volver al balompié profesional y encontrar una inercia que le permita desempeñarse en un equipo.
¿Pumas será esa escuadra a la cual JJ Macías llegue?
