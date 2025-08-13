Pumas, A NADA de reforzar su limitado ataque con delantero procedente de España

El atacante mexicano José Juan Macías, podría tener un nuevo rumbo en su carrera que no se ha terminado , el segundo aire parece llegar a su puerta y en Liga MX uno de los grandes podría firmarlo para este Apertura 2025.

JJ Macías, quien tiene calidad, pero una negativa constancia cayendo en lesiones, estuvo las últimas semanas a prueba con el Valladolid de España y este equipo en su último comunicado anunció que el periodo de prueba había llegado a su fin.

JJ Macías no se quedó con el primer equipo ni se extiende la prueba y en ese contexto, le sonríe de nueva cuenta Liga MX; en este caso los Pumas quieren reforzar su ofensiva y Efraín Juárez le abriría las puertas a José Juan Macías.

El breve comunicado de Valladolid sobre la prueba de JJ Macías

Dentro de un comunicado y cerrando el mismo el pasado lunes, el equipo Valladolid informó y actualizó el status de JJ Macías.

“Por otro lado, JJ Macías finalizó su etapa de prueba en el Real Valladolid tras unas semanas de intenso trabajo en los Anexos y un comportamiento ejemplar”.

Así agradeció el equipo su labor y dejó en el aire si continúa o no, aunque parece más bien una forma cortés de agradecer su estancia sin abundar más al respecto.

JJ Macías y su historial en el futbol profesional

Club Deportivo Guadalajara (Chivas): Su carrera se forjó en las divisiones inferiores del club en 2011 y debutó profesionalmente en 2017

Club León: En diciembre de 2018, se fue cedido en calidad de préstamo al Club León por un año. Marcó 19 goles en un año bajo las órdenes de Ignacio Ambriz

Getafe C.F.: En 2021, luego de ser vinculado a equipos europeos por su olfato y juventud, llegó al club español en calidad de préstamo por una temporada, aunque el paso fue breve y regresó sin mucho que destacar en enero de 2022

Club Deportivo Guadalajara (Chivas): Volvió a Chivas después de su paso por el fútbol español

Santos Laguna: En julio de 2024, fue transferido a Santos Laguna y su contrato sorpresivamente terminó en febrero del 2025

Desde el 12 de febrero de 2025, JJ Macías se encuentra sin equipo y parecía que sus lesiones lo iban a orillar al retiro, pero el atacante está cocinando su regreso y pidiendo oportunidades para volver al balompié profesional y encontrar una inercia que le permita desempeñarse en un equipo.

¿Pumas será esa escuadra a la cual JJ Macías llegue?

