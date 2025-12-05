¡UNA LOCURA! Los precios para el Cruz Azul vs Flamengo para el Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental se cotizan con precios inimaginables

La FIFA, encargada de la organización de la Copa Intercontinental ha dado a conocer los precios de las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y Flamengo. El duelo, que tendrá lugar en el Estadio Ahmad bin Ali, destaca por una oferta de boletaje accesible para la afición internacional, con localidades que inician en los 20 Rial Cataríes (QAR).

De acuerdo con la lista oficial de precios publicada para este encuentro en tierras cataríes, los boletos más costosos corresponden a la Categoría 1, con un valor de 50 QAR, cifra equivalente a 249 pesos mexicanos. Le siguen las entradas de la Categoría 2, fijadas en 30 QAR (aproximadamente 149 pesos mexicanos), mientras que el acceso más económico, ubicado en la Categoría 3, tiene un costo de 20 QAR, lo que representa un valor de 99 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

El equipo mexicano llegará a Doha con una agenda ajustada y de alta exigencia deportiva, donde antes de emprender el viaje a Medio Oriente, Cruz Azul deberá resolver su situación en la Liga MX, donde disputará el partido de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2025 ante Tigres, con el global en su contra por la posición en la tabla, los cementeros tienen que ganar para avanzar a la gran Final de la Liga MX.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Universitario, conocido como "El Volcán", y tras el silbatazo final, la escuadra cementera se trasladará directamente a Qatar para su compromiso internacional.

Por su parte, el conjunto brasileño arriba a esta competición con los deberes hechos en el ámbito local y continental, el Flamengo cerrará su participación en el Brasileirão enfrentando al Mirassol en la última jornada del campeonato, donde se menciona que jugarán con la sub-20 del equipo. El "Mengão" llega a este compromiso ya coronado como campeón de la liga brasileña, título que se suma a la conquista de la Copa Libertadores, credencial que les otorgó el pase a esta instancia intercontinental.

El Estadio Ahmad bin Ali, con capacidad para 45,000 espectadores y conocido por su fachada brillante que refleja aspectos de la cultura catarí, será el escenario donde se definirá qué equipo avanza a la siguiente fase por la Copa Challenger, ante el Pyramids FC antes de jugar contra el PSG por la Copa Intercontinental.

