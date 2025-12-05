DT de Flamengo pone a Cruz Azul por encima del PSG: “El partido más difícil”

El Flamengo llegará al Derby de las Américas ante Cruz Azul como campeón de la Serie A del Brasileirao y como monarcas de la Copa Libertadores 2025; sin embargo, el director técnico del conjunto brasileño Filipe Luis se sacudió la presión y aseguró que La Máquina es su rival más complicado, incluso por encima del París Saint Germain (PSG).

Filipe Luis asegura que Cruz Azul es más complicado que PSG

Filipe Luis aseguró que está pendiente de lo que ocurre con el Cruz Azul en su participación en la Liguilla del Apertura 2025 en donde se enfrenta a Tigres y tiene bien estudiados los movimientos del conjunto Cementero.

"Ya tenemos un analista viendo a Cruz Azul, sé cómo juegan y empezaremos a planificar el partido", declaró el director técnico de Flamengo en conferencia de prensa.

A pesar de que por su jerarquía el Flamengo luce como favorito para continuar avanzando y enfrentarse al París Saint Germain (PSG) en la Final de la Copa Intercontinental, el estratega brasileño aseguró que es el Cruz Azul el rival más complicado que enfrentará en este certamen, incluso por encima del campeón de la UEFA Champions League.

"París es el mejor equipo del mundo. Todos lo sabemos. Tenemos que dejárselo claro a los jugadores, pero aun así, podemos ganar. A eso vamos. Pero para mí, el partido más difícil es contra Cruz Azul. Porque hay viajes, hay tensión, y sabemos que esto es futbol, cualquier cosa puede pasar, y claro que tendremos ocasiones", sentenció Filipe Luis.

Ricardo Moraes/REUTERS Filipe Luis tras conquistar el Brasileirao

¿Cuándo se enfrenta Cruz Azul y Flamengo en el Derby de las Américas?

El Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en el Derby de las Américas el próximo 10 de diciembre en Ahmad Bin Alin de Qatar, unos días después de terminar la temporada 2025 del Brasileirao en el que ya son campeones.

Por su parte, Cruz Azul podría llegar a este partido como finalista de la Liga BBVA MX o eliminado ante los Tigres, equipo contra el que se enfrentará en las Semifinales del Apertura 2025 este sábado 6 de diciembre.

