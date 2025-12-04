Una paternidad olvidada: el invicto de Cruz Azul ante Flamengo previo al Derbi de las Américas en la Copa Intercontinental

Aunque la narrativa oficial rumbo a la Copa Intercontinental 2025 presenta el duelo del próximo 10 de diciembre como el primer capítulo entre ambas instituciones, la revisión hemerográfica desmiente esta premisa. Cruz Azul y Flamengo poseen un historial de tres enfrentamientos directos ocurridos hace cuatro décadas, todos con victoria para la escuadra mexicana en torneos de carácter amistoso.

La cronología de estos encuentros se remonta a junio de 1985, dentro del marco del Torneo Ciudad de Juárez, en aquel primer cotejo, el marcador en tiempo regular finalizó con un empate 2-2. La definición requirió una extensa tanda de penales donde el cuadro celeste se impuso con un resultado final de 9-8 sobre el gigante de Río de Janeiro.

Ese mismo año, ambos clubes coincidieron nuevamente en el certamen cuadrangular Rosa de Oro, disputado en Querétaro. En dicha ocasión, Cruz Azul ratificó su dominio sobre el conjunto Rubro-Negro al conseguir una victoria de 2-0 en los noventa minutos, resultado que confirmó la tendencia favorable para los capitalinos ante la escuadra sudamericana.

América y Cruz Azul vencieron a Flamengo

El tercer y último registro data del 14 de agosto de 1987, durante la celebración del Torneo Azteca 87, un torneo triangular, con la participación de América, Cruz Azul y Flamengo. El Estadio Azteca atestiguó el triunfo por la mínima diferencia con anotación de Armando Romero. El balance total arroja tres partidos disputados y tres triunfos para el equipo mexicano (uno de ellos con definición en tanda de penaltis), sin victorias para los brasileños.

De cara al compromiso en Doha, el próximo 10 de diciembre en la Copa Intercontinental, las realidades deportivas presentan un contraste marcado respecto a aquellos años. El Flamengo aterriza en la competición internacional con la moral alta tras coronarse campeón de su liga local en el Brasileirao y la Copa Libertadores y con una de las nóminas más grandes del continente.

Por su parte, Cruz Azul mantiene el enfoque dividido, pues previo a su viaje a Qatar, deberá disputar las semifinales del Apertura 2025 ante los Tigres de la UANL donde el marcador global previo a la vuelta es de 1-1. La Máquina debe ganar en una de las canchas más difíciles del balompié nacional para seguir con sus aspiraciones en el Apertura 2025.