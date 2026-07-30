Nadie puede creer la decisión que tomarían Almada y América para el partido con San Diego en la Leagues Cup

El Club América ya comenzó a planear su debut en la Leagues Cup 2026. Mientras Guillermo Almada prepara al equipo para enfrentar a San Diego FC, el club también alista una decisión que llamará la atención de los aficionados que asistan al Estadio Banorte. En tanto, el mercado de las Águilas se mueve muy poco.

Después de sus compromisos en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Guillermo Almada enfocará toda su atención en el torneo internacional. Sin embargo, el espectáculo no estará limitado a lo que ocurra durante los 90 minutos, ya que el América confirmó una actividad especial para el medio tiempo del encuentro.

Almada aceptó el proyecto de dirigir a las Águilas con bajo presupuesto.|Club América

América prepara una sorpresa para el partido ante San Diego FC

A través de sus canales oficiales, el club informó que el descanso del partido frente a San Diego FC contará con una presentación especial. Aunque no reveló el nombre del invitado, sí adelantó que habrá un artista sobre el terreno de juego para amenizar el entretiempo.

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La institución únicamente publicó una imagen con un traje de estilo norteño y un par de botas, lo que despertó especulaciones entre los aficionados. Muchos consideran que podría tratarse de un cantante o agrupación de música regional mexicana, aunque el club todavía no ha confirmado quién será el protagonista.

Guillermo Almada ya tiene la mira puesta en la Leagues Cup

El cuerpo técnico mantiene la preparación del equipo para afrontar una competencia que el América busca conquistar. Antes del debut internacional, las Águilas todavía deberán cumplir con sus compromisos en el torneo local.

Una vez concluida esa etapa, Almada tendrá como objetivo iniciar con un triunfo frente a San Diego FC y encaminar al equipo hacia la siguiente ronda del certamen.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

Así será el calendario del América en la Leagues Cup

El conjunto azulcrema debutará frente a San Diego FC el 6 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Banorte.

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Posteriormente visitará a Portland Timbers el 9 de agosto, antes de cerrar la primera fase contra Austin FC el 13 de agosto en el Q2 Stadium. América intentará avanzar a las rondas eliminatorias y sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas.

