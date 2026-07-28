Fue tricampeón con Club América y hoy regresa para ganar 8 millones de dólares

El Club América anunció el regreso de una de las figuras más recordadas de su historia. Después de varios años alejado de la institución, un exjugador que conquistó tres títulos como futbolista vuelve a vestir los colores azulcremas. Esta vez lo hará en un proyecto distinto, que además ofrece una bolsa millonaria en premios, precisamente de 8 millones de dólares.

Mientras América dejaría ir a un jugador extranjero, ahora contrató a Daniel “Ruso” Brailovsky. El regreso fue confirmado por el propio Club América a través de sus redes sociales. La institución destacó su trayectoria y anunció que ahora encabezará el proyecto azulcrema dentro de Arena Two, una competencia con formato innovador y alcance internacional.

SOCCER/FUTBOL ENTRENAMIENTO AMERICA EL “RUSO” TOMA EL MANDO MEXSPORT DIGITAL IMAGES 08 October 2007: Action photo of Daniel Brailovsky, new coach of America, during a press conference and his presentation with the team./Foto de accion de Daniel Brailovksy nuevo entrenador del America, durante una conferencia de prensa y su presentacion con el equipo. MEXSPORT/HECTOR CARBAJAL|Mexsport

Daniel Brailovsky vuelve al Club América

El exfutbolista es una de las grandes leyendas americanistas. Durante la década de los ochenta conquistó tres campeonatos con el club. Fue campeón de las temporadas 1983-84 y 1984-85, además del Prode-85, un torneo corto organizado ese mismo año por el calendario del futbol mexicano. Esa combinación le permitió formar parte del histórico tricampeonato azulcrema.

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Arena Two repartirá 8 millones de dólares

Brailovsky regresa como presidente del equipo del Club América que participará en Arena Two, un torneo internacional de futbol 6 contra 6. El certamen reunirá a ocho equipos en distintas ciudades y repartirá hasta 8 millones de dólares en premios a lo largo de la competencia.

Arena Two es un torneo de futbol 6 contra 6 que contará con ocho equipos y se disputará en ocho ciudades. La organización confirmó una bolsa de hasta 8 millones de dólares en premios, además de un formato que incorpora la participación de los aficionados mediante plataformas digitales.

El Club América apuesta por un nuevo proyecto internacional

En esta competencia, el Club América compartirá escenario con proyectos encabezados por figuras internacionales. Están el excampeón de UFC Khabib Nurmagomedov y exfutbolistas como Patrice Evra, Jérôme Boateng y Ji-sung Park.

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Con el nombramiento de Daniel Brailovsky, el Club América incorpora una figura con fuerte identificación en la historia de la institución para representar al equipo en Arena Two. El exjugador afrontará un nuevo reto fuera del formato tradicional, con el objetivo de competir por una parte de los 8 millones de dólares que estarán en juego durante el desarrollo del torneo.

