Uno más a la lista de lesionados en la NFL; NY Giants pierde a su joven estrella

Los New York Giants recibieron un duro golpe durante la Semana 10 de la temporada 2025 de la NFL cuando su mariscal de campo novato, Jaxson Dart, tuvo que abandonar el encuentro tras sufrir un fuerte impacto que derivó en una evaluación por conmoción cerebral. El incidente ocurrió en el tercer cuarto del partido, cuando Dart intentó escapar de la presión defensiva y terminó golpeando la cabeza contra el césped.

Antes de salir del campo, Dart estaba teniendo una actuación destacada, mostrando nuevamente el potencial que lo convirtió en una de las sorpresas de la campaña. En ese juego, había completado 19 de 29 pases para 242 yardas y además sumaba 66 yardas terrestres con dos anotaciones por tierra.

El QB novato de los Giants acumulaba 1,175 yardas aéreas, con 10 pases de touchdown y solo 3 intercepciones, completando el 62.3 % de sus envíos. En el ataque terrestre, registraba 51 acarreos para 251 yardas y 5 anotaciones, promediando 4.9 yardas por intento. Estos números lo colocaban entre los mariscales jóvenes más productivos del año, destacando por su capacidad dual de lanzar y correr con efectividad.

La NFL ha reforzado los protocolos de seguridad para las lesiones en la cabeza, los Giants no tomarán riesgos innecesarios con su joven mariscal. El futuro inmediato del equipo dependerá en gran medida de la evolución médica de Dart, quien podría perderse al menos un juego si los síntomas persisten.

Jaxson Dart estaba consolidándose como una de las revelaciones ofensivas de la temporada con más de 1,400 yardas combinadas y 15 touchdowns totales. Su salida por una posible conmoción cerebral no solo preocupa por su salud, sino también por el impacto que su ausencia podría tener en el rendimiento de los Giants en la recta final del año.