¿Quién es Valentina Murrieta, la Guante de Oro del Mundial Sub-17?

El futbol mexicano recién vivió un resultado histórico gracias a la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que con mucho drama consiguió el tercer lugar en el Mundial de la categoría. Derrotando a Brasil por penales, las jóvenes nacionales alcanzaron medalla. Y entre todo el talento de dicho grupo, Valentina Murrieta destacó tanto, que le dieron el Guante de Oro. ¿Quién es esta joven mexicana?

México Femenil Sub-17 vs Países Bajos | Semifinal del Mundial 2025 en Marruecos

¿Quién es Valentina Murrieta, la mejor portera del mundo?

La arquera mexicana nació en Alvarado, Veracruz, el 22 de octubre de 2008. Con 17 años se ganó la confianza de Miguel Gamero en este seleccionado nacional y ella respondió con creces. En los cuartos de final del torneo, México se fue a penales contra Italia. En dicha tanda la portera del América atajó tres cobros. Con ello, México alcanzó semifinales de un Mundial Femenil de la categoría por segunda vez en su historia.

Aunque México no pudo con Países Bajos en las semifinales, en el encuentro por el tercer lugar, México se impuso desde el cobro penal… con Valentina como la gran culpable. En tres de los tiros brasileños, dos no terminaron en gol gracias a los lances de la mexicana. Con eso, este equipo consiguió el segundo mejor resultado de un equipo femenil Sub-17 en toda la historia.

¿Qué significa que le den el Guante de Oro a Valentina Murrieta?

Tras la finalización del torneo, donde Corea del Norte se impuso ante los Países Bajos, Valentina recibió un galardón que pocas veces alcanza a los futbolistas mexicanos. En este caso, la canterana de las águilas del América fue reconocida como la mejor portera del Mundial. Con esto, tuvo una exposición y mostró una calidad que será difícil de replicar en el futuro. Sin embargo, se espera que en su regreso al trabajo en México, afiance una exitosa carrera, en uno de los clubes más ganadores de la Liga MX Femenil.