Así queda la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 14 del Clausura 2026

La Jornada 14 del Clausura 2026 dejó algo claro: la tabla de goleo está muy lejos de definirse.

Armando 'La Hormiga' González sigue al frente, pero esta vez está acompañado, ya que no pudo marcar y eso le abrió la puerta a Joao Pedro, quien anotó un penal en el último minuto del partido entre el Atlético San Luis y Toluca, para igualar con 12 goles la cima de la tabla de goleo.

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Armando González se mantiene como líder, pero sin ampliar ventaja

El delantero de Guadalajara 'La Hormiga' González se quedó con 12 goles.

No sumó en la jornada y eso, a estas alturas, empieza a pesar. Su posición no cambia, pero sí el contexto: ya no tiene ninguna ventaja sobre Joao Pedro, quien sí anotó frente al Toluca y ambos están empatados.

Por otra parte, el movimiento más claro del fin de semana fue el de Kevin Castañeda. Su gol ante Juárez lo llevó a siete anotaciones y lo mete en la conversación. No está en la cima, pero sí en una zona donde una racha puede cambiar todo.

Pumas también tuvo impacto. Juninho volvió a marcar y se suma a un grupo que empieza a tomar forma detrás del liderato. En un torneo irregular para muchos delanteros, la constancia en estas jornadas puede ser decisiva.

Finalmente, mencionar que el empate entre Cruz Azul y América 1-1 tuvo poca influencia en este rubro. Un gol por lado, sin impacto real en la lucha por el título de goleo.

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Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 14

Pos Jugador Club Goles Minutos Promedio 1 Armando González Guadalajara 12 1016 84.67 1 Joao Pedro Geraldino Atlético de San Luis 12 1260 114.55 3 Kevin Castañeda Tijuana 7 1147 163.86 4 Olavio Vieira Pumas 6 832 138.67 5 Joao Paulo Dias Toluca 6 941 156.83 6 Diber Cambindo León 6 1008 168.00 7 José Paradela Cruz Azul 5 982 196.40 8 Salomón Rondón Pachuca 5 1047 209.40 9 Robert Morales Pumas 5 1138 227.60 10 Juan Brunetta Tigres 5 963 192.60

La pelea entra en su punto más interesante. Quedan solo tres jrnadas y la tabla empieza a apretarse.

Armando González está acompañado de Joao Pedro en la cima, y ahora tiene que volver a marcar para volver a tener ventaja. Detrás, varios ya entendieron que el liderato está al alcance.

