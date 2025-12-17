¿Regresa a Cruz Azul? La confesión de Uriel Antuna que sacudió el cierre del Apertura

La final del Apertura 2025 dejó campeones, derrotados… y también mensajes que no pasaron desapercibidos. Uno de ellos fue el de Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul, quien tras la caída de Tigres ante Toluca decidió hablar como pocas veces lo ha hecho en su carrera. Sin filtros. Sin excusas. Y con un tono que muchos interpretaron como algo más que simple autocrítica.

Antuna, quien alguna vez fue campeón de goleo y referente ofensivo de Cruz Azul, cerró el torneo con Tigres desde un lugar muy distinto al que conoció en su mejor etapa.

Te puede interesar: Del goleador a banca: Así ha sido caída de Uriel Antuna tras ser figura de Cruz Azul

¡Antuna la manda por arriba! | Tigres vs Monterrey | Liga MX

Una final amarga y un torneo que nunca arrancó

El semestre de Antuna con Tigres fue, en lo personal, cuesta arriba. Su participación en la final fue casi testimonial y, a lo largo del torneo, su protagonismo se diluyó hasta convertirse en un actor secundario. Minutos limitados, cero goles en el campeonato y una sensación constante de estar lejos de su mejor versión.

Ese contexto le dio aún más peso a su mensaje en redes sociales. Un texto largo, reflexivo y cargado de responsabilidad, donde reconoció no haber estado a la altura de lo que exige un club como Tigres. No habló de lesiones, decisiones técnicas o mala fortuna. Habló de él. Y eso, en el futbol, no es común.

Te puede interesar: Se fue de Cruz Azul hace un año, no la pasa bien en su club actual y esto se sabe del regreso de Uriel Antuna

La imagen que acompañó el mensaje, Antuna sentado, con la indumentaria de suplente y la mirada hacia el suelo, terminó de reforzar la narrativa: la de un futbolista golpeado, consciente de su momento y quizá, también, de un ciclo que se agota.

El triste mensaje de Uriel Antuna

“Primero que nada me gustaría agradecer a Dios por esta oportunidad de poder disputar una final. Agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva por el gran esfuerzo que se hicieron esta temporada, la fe siempre estuvo intacta, pero así como en la vida hoy nos tocó estarnos del lado que no todos quisiéramos. Al mismo tiempo pedir disculpas a mi compañeros, cuerpo técnico, afición y directiva por no estar a la altura de lo que representa todo el club, sin embargo nunca dejé de insistir de estar a la orden y disposición independientemente si me tocaba o no siempre estuve a disposición de donde me tocará estar”, escribió el atacante.

El mensaje no tardó en generar interpretaciones. En el entorno del futbol mexicano comenzó a tomar fuerza una lectura específica: ¿y si Antuna estaba diciendo adiós?

El ruido crece porque su nombre ha empezado a vincularse con un equipo de la capital, y no, no es Cruz Azul, sino los Pumas de la UNAM, un club que busca reforzar sus bandas y que ve en el Brujo una oportunidad de mercado si Tigres decide soltarlo.

Al mismo tiempo, su continuidad con los felinos no parece garantizada. Con un nuevo escenario deportivo y decisiones por tomar en el banquillo, Antuna no aparece como una pieza prioritaria para el siguiente proyecto. Y cuando el protagonismo se pierde, las salidas empiezan a ponerse sobre la mesa.

Los números que explican el momento

Desde su llegada a Tigres, Antuna disputó 46 partidos repartidos en poco más de 1,300 minutos. El balance es contundente: un gol y tres asistencias. Cifras muy lejanas a las que alguna vez lo colocaron entre los extremos más determinantes del país.