Del goleador a banca: Así ha sido caída de Uriel Antuna tras ser figura de Cruz Azul

La historia de Uriel Antuna es una de las más curiosas de los últimos años en el futbol mexicano, donde ha tenido momentos brillantes y etapas muy negras a lo largo de su carrera. Ahora va a enfrentarse a su exequipo, el Cruz Azul, donde dejó una gran huella siendo uno de los goleadores del equipo.

Uriel Antuna fue jugador de la Máquina del Cruz Azul hasta mediados de 2024, cuando tomó la decisión de llegar a Tigres con la esperanza de seguir demostrando el gran nivel que tiene, pero la realidad ha sido muy diferente. Sin embargo, eso no quita que sea un duelo especial para el atacante mexicano.

¿Cómo fue el paso de Uriel Antuna en Cruz Azul?

El último semestre que estuvo en Cruz Azul, Uriel Antuna firmó una de las mejores temporadas de su carrera, siendo un referente en el ataque de su equipo, al grado de ser campeón de goleo en el Clausura 2024 con un total de ocho anotaciones. El nivel mostrado fue lo que atrapó la atención de los Tigres que se lo llevaron como refuerzo estelar.

¿Qué ha pasado con Uriel Antuna en Tigres?

Al perecer las cosas cambiaron de forma radical para Uriel Antuna , pues la pólvora llegó mojada a Tigres, donde no ha logrado demostrar el nivel que lo llevó a brillar con Cruz Azul. Sigue luchando con problemas de adaptación y buscando un puesto titular en el cuadro regio.

En lo que va del presente torneo, Antuna apenas ha visto actividad en siete juegos, pero nunca ha salido como titular, por lo que apenas ha logrado acumular un total de 101 minutos en el terreno de juego, pero no ha logrado marcar gol como jugador de los Tigres, por lo que ya suma 52 juegos sin anotar.

