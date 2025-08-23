Se fue de Cruz Azul hace un año, no la pasa bien en su club actual y esto se sabe del regreso de Uriel Antuna

El mercado de fichajes sigue abierto y Cruz Azul podría seguir sufriendo cambios en su equipo. Recientemente, se pudo dar a conocer que el fichaje de Gonzalo Piovi por Inter Miami se complicó y, ahora, podría llegar a La Noria un jugador que ya supo vestir la playera de La Máquina. Nos referimos a Uriel Antuna, futbolista que fichó por Tigres de la UANL hace un año.

Según diversas fuentes, Uriel Antuna tiene el deseo de regresar a Cruz Azul en este libro de pases, pero la realidad es que está muy lejos de darse. Resulta que desde la directiva de La Máquina le bajaron el pulgar al delantero de 28 años porque no encaja en el esquema y tampoco es del gusto de Nicolás Larcamón, entrenador de los celestes. Por otro lado, Cruz Azul podría fichar a un jugador que fue relegado en Chivas .

Archivo Uriel Antuna no llegaría a Cruz Azul

Como si fuese poco, el salario de Antuna en Tigres también es una traba importante para su regreso. De acuerdo a la prensa local, el ‘Brujo’ Antuna gana por temporada cerca de 700 mil dólares y, si bien no es una cifra descabellada, se trata de un número bastante considerable que Cruz Azul no está dispuesto a pagar. Los agentes del delantero están haciendo todo lo posible para que se dé su regreso, pero parece muy difícil a estas horas.

Lo cierto es que el ‘Brujo’ no la pasa nada bien en Tigres, pues durante este comienzo de temporada apenas suma 2 minutos jugados en el marco de la segunda jornada del Apertura 2025, en la victoria por 1-0 de los Felinos ante FC Juárez. El extremo también está lejos de ser considerado por Guido Pizarro y está loco por cambiar de club.

Los números de Uriel Antuna en Cruz Azul

Antuna dejó su marca en Cruz Azul tras registrar 28 goles y 14 asistencias en 111 partidos con el club. Mientras defendió la playera de La Máquina, el delantero se proclamó como campeón de goleo de la Liga BBVA MX, siendo una de las figuras ofensivas más importantes del equipo. Sin embargo, en estos momentos no entra en los planes de Larcamón y su vuelta a La Noria estaría muy lejos de darse.