Lo que no se vio del debut de Uriel Antuna con Pumas

La llegada de Uriel Antuna a Pumas ha causado ilusión en la afición felina. En el día de su debut, el cuadro auriazul dejó grandes sensaciones en el campo, superando 4-0 a Santos para volver al triunfo en casa.

El “Brujo” fue el último en salir del autobús del club a la llegada a CU; posteriormente se le vio muy sonriente en el entrenamiento previo al inicio del partido. Caían los goles para Pumas y el mexicano se mostraba impaciente en el campo, quería ser parte de la fiesta.

Uriel ya festeja con la afición felina

Antuna se acercó a felicitar a sus compañeros en el medio tiempo y, después de calentar varios minutos, ingresó al encuentro en la parte complementaria. Le costó un poco en los primeros minutos y al final no dejó ninguna ocasión de peligro, pero fue directo a caminar hacia la afición felina para entonar su primer “Goya” como jugador azul y oro.

“Es paso a paso, ni cuando perdemos somos los peores ni cuando ganamos los mejores. ¿Recuerdan la historia de Ícaro? Es parecido. Vuelas muy arriba y el sol te derrite las alas; vuelas muy abajo y la brisa del mar también te las derrite, y terminas estrellándote”, dijo el entrenador de Pumas tras la goleada frente a Santos.

Un refuerzo necesario para los dirigidos por Juárez

Efraín Juárez aseguró que la llegada de Uriel a Pumas sumará mucho para las aspiraciones del club auriazul.

“El equipo ha demostrado que siempre cree en lo que estamos haciendo. Hay que ver las circunstancias en todo momento cuando nos va bien y cuando nos va mal, pero hay que estar tranquilos. Es importante dar una alegría a la gente; en los últimos partidos no habíamos tenido esa alegría. El equipo está bien porque la gente se va contenta hoy con lo que ve del equipo”, expresó Juárez.

Pumas espera cortar una racha de casi 15 años sin levantar un título en la Liga BBVA MX.

“Uriel siempre ha estado en carpeta desde que llegué, es un tipo que gusta en la institución. Toño (Sancho) ha sido respetuoso en entender las necesidades del equipo. Cuando estaba lo del tema de Ruvalcaba, el club me muestra opciones y encabezaba la lista Uriel. Yo feliz, lo conozco”, sentenció.

