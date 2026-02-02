Rayados ya tiene al reemplazo de Germán Berterame

Uros Durdevic, futbolista serbio de 31 años, está a nada de llegar a Rayados de Monterrey procedente del Atlas, donde ha demostrado su capacidad goleadora y su habilidad para jugar como delantero centro.

La llegada de Durdevic responde directamente a una petición del técnico Domenec Torrent, quien buscó un '9' tras la salida de Germán Berterame al Inter Miami. El cuerpo técnico considera que su fortaleza física, lectura de espacios y capacidad para definir dentro del área encajan con un equipo que genera volumen ofensivo y necesita mayor contundencia.

Los números del serbio en el futbol azteca

Durdevic llega a Monterrey con credenciales fuertes dentro del fútbol mexicano. En su paso por Atlas, se proclamó campeón de goleo del Clausura 2025 con 12 tantos y suma 22 goles en 47 partidos de Liga BBVA MX . Su experiencia en distintos contextos competitivos le da un plus al vestidor, ya que es un futbolista acostumbrado a la presión, a pelear puestos y a responder en momentos importantes.

La llegada de Durdevic es un golpe importante para la plantilla de Rayados, ya que viene a cubrir la baja de Germán Berterame y a darle estabilidad al ataque regiomontano.

Sería un gran refuerzo para Torrent

Con su llegada a Rayados, Durdevic se convertirá en uno de los delanteros más destacados de la Liga BBVA MX. Su capacidad goleadora y su habilidad para jugar como delantero centro lo convierten en un fichaje ideal para el equipo regiomontano. Se espera que Durdevic se adapte rápidamente al equipo y comience a marcar goles importantes para Rayados en la lucha por el título.

