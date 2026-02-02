Ya sin Saint-Maximin ni Fidalgo, este es el nuevo futbolista mejor pagado de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX recibió dos bajas de peso luego de que el América anunciara las salidas de Allan Saint-Maximin y Álvaro Fidalgo . Ambos futbolistas eran considerados estrellas dentro del futbol mexicano, por lo que contaban con algunos de los salarios más elevados del país. El francés percibía 4.5 millones de dólares anuales, mientras que el mexico-español tenía un salario aproximado a los 1.8 millones de dólares por temporada.

Con sus salidas, la Liga BBVA MX perdió calidad, pero aún sigue teniendo al jugador más asalariado del país. Este título le pertenece a Sergio Canales, mediocampista español que juega para Rayados de Monterrey. Con 34 años, el futbolista goza de un increíble sueldo que alcanza los 5.5 millones de dólares por año en el equipo de Nuevo León, un monto que difícilmente otro club del futbol mexicano pueda igualar .

Sergio Canales es el jugador con mayor salario en la Liga BBVA MX|Crédito: Rayados / X

Nacido en Santander, España, Canales cuenta con un amplio recorrido dentro de la Liga BBVA MX. Llegó como estrella desde el Real Betis a mediados del año 2023, luego de que Rayados desembolsara una cantidad importante de 10 millones de dólares por su ficha. Desde entonces, el mediocampista se ha convertido en el principal referente y capitán del equipo regio.

Ya ha superado los 100 partidos jugados con la camiseta del Monterrey y acumula 43 goles anotados, además de haber repartido 21 asistencias. A pesar de tener un salario monstruoso para la Liga BBVA MX, Canales paga con goles y siendo vital para el funcionamiento ofensivo de Rayados.

A lo largo de su carrera, Canales jugó para varios equipos del futbol español como es el caso de Racing de Santander, Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y su más reciente experiencia en el Betis. Pese a ello, decidió probar suerte en el futbol mexicano y, de momento, tiene contrato vigente con La Pandilla hasta el 30 de junio de 2026.

Sergio Canales durante el duelo ante Xolos por la Jornada 4 del Clausura 2026|Crédito: Rayados / X

Las salidas de Saint-Maximin y Fidalgo a detalles

América sorprendió con las salidas de dos de sus futbolistas más destacados. Saint-Maximin aún tenía contrato vigente con la institución, pero tomó la decisión de rescindir su contrato por cuestiones personales. Las Águilas habían pagado alrededor de 12 millones de dólares a mediados de 2025 para ejercer su fichaje, pero hoy ya es jugador del Lens de Francia.

Por el lado de Fidalgo, el jugador tomó la decisión al sentir que ya había cumplido un ciclo con la institución. Clave en el tricampeonato, el mediocampista de 28 años nacido en Oviedo quiso tener una nueva oportunidad en el futbol europeo. Así es como fue presentado como nuevo jugador del Real Betis de España.

