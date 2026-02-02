ÚLTIMA HORA: Revelan sin querer que Álvaro Fidalgo jugará en la Selección Mexicana

Un sinfín de reacciones en el entorno del América se ha generado por la salida de uno de sus referentes Álvaro Fidalgo para jugar con el conjunto Real Betis de LaLiga. Sin embargo, uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Carlos Reinoso, histórico ídolo de las Águilas, quien reveló en sus redes sociales la llamada de despedida que recibió del mediocampista español y revela sin querer una posible convocatoria del ‘Maguito’ con la Selección Mexicana.

¿Cuáles fueron las palabras de Carlos Reinoso para Fidalgo?

Reinoso escribió: “Ayer Álvaro me llamó para despedirse un chico diferente que entendió a la perfección el Americanismo me prometió que cuando venga a la selección comemos un asado en mi casa que te vaya muy bien mijo”. Estas palabras no solo confirmaban la partida de Fidalgo al futbol europeo, sino que también apuntan a un futuro inmediato con la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre.

El Vasco Aguirre, quien tomó las riendas del conjunto azteca con la misión de tener una gran actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tendría en Fidalgo a un elemento clave para el mediocampo. El jugador, que se ganó el cariño de la afición americanista por su entrega y calidad técnica, con su proceso de naturalización ya terminado, su convocatoria sería cuestión de tiempo. La promesa de compartir un asado con Reinoso cuando vista la camiseta nacional refleja el compromiso del futbolista con México y su deseo de aportar al proyecto del Vasco.

La despedida de Álvaro Fidalgo del América marca el cierre de una etapa exitosa en la Liga BBVA MX. Su visión de juego, precisión en los pases y liderazgo dentro del campo lo convirtieron en un referente del club de las Águilas. Ahora, en el Real Betis, buscará consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo y demostrar que está listo para dar el salto internacional.

Para el América, su partida representa un reto importante, pues deberá cubrir la ausencia de un jugador que aportaba equilibrio y carácter. Sin embargo, también es motivo de orgullo, ya que confirma que el talento que brilla en la Liga BBVA MX puede trascender en Europa.

