Uruguay vs Corea del Sur horario y dónde ver en vivo

Las selecciones de Uruguay y Corea del Sur debutan en la Copa del Mundo Qatar 2022 en partido correspondiente al Grupo H que se jugará en la cancha Education City Stadium.

El encuentro se disputará a las 7:00 A.M. tiempo del centro de México que podrás ver en vivo por Azteca 7 con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

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Siendo anfitrión y campeón en la edición inaugural de la Copa del Mundo en 1930, Uruguay ha clasificado para este torneo por cuarta ocasión consecutiva, con cada una de sus últimas tres participaciones viéndole avanzar de la fase de grupos. Teniendo confianza con la mezcla de juventud y experiencia en el plantel, el entrenador Diego Alonso ha sido atrevido con su objetivo en Catar al decir que “los jugadores y yo queremos convertirnos en campeones del mundo”.

Corea del Sur tiene el récord del gol más rápido en los Mundiales

Esta será la décima aparición de Corea del Sur en la Copa del Mundo, pero sólo ha logrado avanzar de la fase de grupos en dos ocasiones, lo que significa que sus expectativas podrían ser más bajas que las de su oponente. Un increíble cuarto puesto en el Mundial de 2002 en el cual fue co-anfitrión sigue siendo su mejor resultado, algo que la estrella del Tottenham Hotspur, Heung-min Son, gustaría de repetir ya que está listo para “tomar el riesgo” e iniciar como titular pese a una cirugía reciente.

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Un dato curioso: La selección de Corea del Sur encajó el gol más rápido en la historia de las Copas del Mundo cuando su similar Turquía les anotó un gol en apenas 10.8 segundos en el Mundial Corea-Japón 2002.

¿Horario del Uruguay vs Corea del Sur?

Encuentro del partido Uruguay vs Corea del Sur a las 7:00 A.M. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en partido Uruguay vs Corea del Sur?

Podrás verlo en VIVO por Azteca 7 con Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos, Carlos Guerrero.

