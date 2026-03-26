Uso del VAR en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene cambios REVELADORES
La Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene entre sus innovaciones arbitrales un par de novedades en el uso y aplicación del VAR; equipos y jugadores deberán conocer al máximo los ajustes.
La International Football Association Board tiene algunos cambios en el arbitraje aplicado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comienza en menos de tres meses con el partido inaugural de México ante Sudáfrica. La IFAB ha resuelto entre esas modificaciones un par de ajustes al uso y aplicación del VAR.
Además de todo el reglamento que ya tiene el VAR y las capacitaciones a los árbitros, se suman dos parámetros que los jugadores y equipos tendrán que conocer para no caer en sorpresas.
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EL VAR suma dos aplicaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026
El VAR se usará también para hacer justificia en el caso de una expulsión por doble amarilla. Es decir si en alguna jugada juzgada como falta el árbitro saca tarjeta amarilla y llega a ser la segunda amarilla y existe algún llamado del VAR, se podrá revisar para echar reversa a la propia amarrilla y en cosecuencia a la expulsión.
Esto podría presentarse en el Mundial y el escenario se antoja polémico que también consumiría minutos de juego.
También ahora el VAR podrá levantar la mano y usarse para una situació de tiro de esquina que no se haya otorgado y del mismo modo el panorama solo de imaginarse parece que genera polémicas si se presenta.
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Otros cambios en el reglamento hacia el Mundial 2026 que debes saber
- En un cambio de jugador, el elemento que sale de la cancha solo tendrá 10 segundos para dejar el campo y se este se pasa de ese tiempo, la modificación deberá ahora de esperar un minuto.
- En el caso de saque de meta, si el árbitro comienza a ver un retraso de la reanudación de juego, contará con su mano 5 segundos y si sobrepasa ese tiempo el saque cambiará de equipo.
- Si un jugador necesita atención médica fuera del campo, solo podrá volver tras haber transcurrido un minuto
- Los futbolistas que irán a la Copa Mundial de la FIFA es una lista compuesta de 26 jugadores y se deberán entregar a la FIFA como fecha límite el 30 de mayo