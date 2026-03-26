Uso del VAR en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tiene cambios REVELADORES

La International Football Association Board tiene algunos cambios en el arbitraje aplicado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que comienza en menos de tres meses con el partido inaugural de México ante Sudáfrica. La IFAB ha resuelto entre esas modificaciones un par de ajustes al uso y aplicación del VAR.

Además de todo el reglamento que ya tiene el VAR y las capacitaciones a los árbitros, se suman dos parámetros que los jugadores y equipos tendrán que conocer para no caer en sorpresas.

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EL VAR suma dos aplicaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El VAR se usará también para hacer justificia en el caso de una expulsión por doble amarilla. Es decir si en alguna jugada juzgada como falta el árbitro saca tarjeta amarilla y llega a ser la segunda amarilla y existe algún llamado del VAR, se podrá revisar para echar reversa a la propia amarrilla y en cosecuencia a la expulsión.

Esto podría presentarse en el Mundial y el escenario se antoja polémico que también consumiría minutos de juego.

También ahora el VAR podrá levantar la mano y usarse para una situació de tiro de esquina que no se haya otorgado y del mismo modo el panorama solo de imaginarse parece que genera polémicas si se presenta.

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Otros cambios en el reglamento hacia el Mundial 2026 que debes saber