Este es el plan de Neymar para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar del conflicto con Ancelotti

Hay tensión en Brasil por la no convocatoria de Neymar Júnior, quien se encuentra en una carrera contra el tiempo y contra las decisiones técnicas de Carlo Ancelotti. Tras haber sido excluido de la reciente convocatoria para los amistosos contra Francia y Croacia, el astro del Santos FC no se rinde. Ney tiene un plan para llegar en plenitud física a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con reportes del periodista Lucas Musetti Perazolli, Neymar –que tuvo un desolador mensaje– ha puesto en marcha un “Calendario de Trabajo” para gestionar sus cargas físicas. Este plan incluye una prohibición total de jugar tres partidos en una misma semana, priorizando exclusivamente los encuentros en Vila Belmiro para reducir el desgaste de los viajes.

Neymar no ocultó su molestia por no ser convocado con la selección brasileña, algo que de acuerdo con Ancelotti se debe únicamente a su actual estado físico|Reuters

Detalles del plan de Neymar para llegar 100% físicamente a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ha trascendido que el “10” del Santos jugará ante Remo y viajará al Maracaná para enfrentar a Flamengo, pero ha descartado el viaje a la altitud de Ecuador para el duelo de Copa Sudamericana ante Deportivo Cuenca. Así, ya demuestra cómo prioriza su convocatoria al Mundial 2026 con la selección brasileña.

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Además, el ex Barcelona y PSG ha impuesto una condición táctica: prefiere no ser convocado si va a ser suplente, ya que considera altamente peligroso entrar al campo de juego “en frío” debido al riesgo de lesiones musculares que eso trae en su cuerpo.

La tensión entre Neymar y Ancelotti en Brasil

La autogestión de Ney con los partidos surge en un clima de tensión con el DT de Brasil. Tras quedar fuera de la Fecha FIFA de marzo, Neymar reaccionó en su videoblog con una mezcla de ironía y resignación. “Carajo, Ancelotti. ¿Y yo? La convocatoria ahora de la selección, no fuimos convocados, me pone triste”, expresó.

Por su parte, el técnico italiano habló del máximo goleador histórico de la Canarinha. “Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100% de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo”, dijo. Y agregó: “Neymar puede estar en el Mundial, si alcanza el 100%”.

