Partidos de HOY jueves 26 de marzo en el repechaje de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Es día de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en la UEFA 16 selecciones comienzan la lucha para obtener uno de los cuatro boletos que tendrán disponibles rumbo a la competencia.
Llegó uno de los días más esperados por 16 selecciones de Europa, las cuales se quedaron en la orilla para avanzar a la Copa Mundial de la FIFA, pero este 26 de marzo tienen el último llamado para luchar por un boleto que los lleve a la competencia por la via del repechaje.
En total hay 6 boletos disponibles para el Mundial, pero en la UEFA se reparten cuatro con lo que se podría considerar como un torneo, que llevará a cuatro selecciones al certamen que comienza el 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.
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Así es el formato de repechaje en la UEFA para obtener uno de los 4 boeltos a la Copa Mundial de la FIFA 2026
El formato es muy sencillo en la UEFA en lo que respecta al repechaje y consistente en que cuatro grupos integrados por cuatro selecciones cada uno, juegan en cruces a manera de Semifinales, por lo que los dos ganadores el próximo martes 31 de marzo, se miden en la verdadera Final que da el codiciado boleto.
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Así habrá cuatro vencedores de cada grupo A, B, C y D, que tendrán que comenzar a armar su logística para viajar y participar en el Mundial.
Por lo pronto, hoy jueves 26 de marzo, son los primeros juegos de todos los grupos que van a revelar a los ocho finalistas.
These teams are two games away from #FIFAWorldCup 2026...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2026
Who will advance one step closer today?
Esta es la agenda oficial de partidos de la UEFA en el repechaje hacia el Mundial 2026
Ocho juegos se disputan este jueves en la UEFA y hay selecciones que por tradición, desarrollo profesional en sus Ligas e historia, parecen tener mejores pronósticos, aunque es ahora cuando se debe demostrar en la cancha, en el último llamado al Mundial.
La afición en el mundo tiene la expectativa de ver a Italia en el Mundial, pero antes deben de dejar en el camino a Irlanda y en la Final, despachar a Gales o Bosnia que están en la otra llave del Grupo A.
El Grupo B o Ruta B, está muy peleado con los duelos Ucrania vs Suecia y Polonoia vs Albania; los cuatro equipo tienen argumentos pese a que en el papel los polacos tienen más historia.
En la Ruta C, el pronóstico favorece a Turquía, pero tienen que sacar primero hoy el resultado ante Rumania que quiere regresar a un Mundial.
Finalmente en el Grupo C, Dinamarca y Macedonia se ven las caras y el ganador chocará ante los Checos o irlandeses, equipos de donde saldrá el tercer rival de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA.
|Ruta
|Partido
|Sede
|Horario (CDMX)
|A
|Italia vs. Irlanda del Norte
|Roma, Italia
|13:45 h
|A
|Gales vs. Bosnia y Herzegovina
|Cardiff, Gales
|13:45 h
|B
|Ucrania vs. Suecia
|Por definir (Neutral)
|13:45 h
|B
|Polonia vs. Albania
|Varsovia, Polonia
|13:45 h
|C
|Eslovaquia vs. Kosovo
|Bratislava, Eslovaquia
|11:00 h
|C
|Turquía vs. Rumania
|Estambul, Turquía
|11:00 h
|D
|República Checa vs. Irlanda
|Praga, Rep. Checa
|13:45 h
|D
|Dinamarca vs. Macedonia del Norte
|Copenhague, Dinamarca
|13:45 h
The path to the greatest show in the world 🏟️— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2026
Which 6 nations will snatch the final spots at #FIFAWorldCup 2026? 🎟️ pic.twitter.com/RebelJYGJV