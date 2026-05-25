“Uvita” Fernández: del dolor y las críticas, a héroe de Belgrano

"Hoy va a ser un gran día". La frase estaba escrita sobre la venda en la muñeca derecha de Nicolás Fernández y terminó convirtiéndose en una profecía perfecta. Porque sí, el gran día finalmente llegó para "Uvita", el delantero que pasó de las lágrimas, las críticas y las decepciones a convertirse en el héroe que llevó a Belgrano al primer título de toda su historia.

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Con apenas 1.66 metros de estatura, pero con un corazón gigantesco, el atacante argentino se robó la noche en la final del torneo Apertura. Primero, con una personalidad que años atrás parecía imposible, tomó la pelota para ejecutar un penal decisivo a seis minutos del final y marcar el 2-2 ante River.

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La jugada nació justamente de una acción provocada por él mismo. Sin temblar y rodeado de compañeros que intentaban darle confianza, Fernández eligió un ángulo y desató la esperanza del pueblo cordobés. Pero la historia todavía guardaba algo más grande para él.

"Uvita" pasó de las críticas a la gloria eterna

Tres minutos después del empate, cuando el partido parecía caminar hacia otro destino, apareció nuevamente Fernández con un zurdazo confuso que sorprendió a todos y terminó en el fondo del arco.

"Los agarré de contrapié y la mandé a guardar", confesó después entre risas y emoción. El gol desató la locura total de Belgrano y terminó de transformar a Uvita en un símbolo eterno del club.

Lo más impresionante es que detrás de esa noche gloriosa existe una vida llena de obstáculos. El delantero vivió momentos muy difíciles durante su carrera, especialmente en San Lorenzo, donde sufrió críticas constantes y jornadas de enorme tristeza.

Incluso, el propio futbolista recordó que en el pasado las tandas de penales lo hacían derrumbarse emocionalmente. Hoy, en cambio, mostró otra versión completamente distinta: segura, madura y llena de fe.

La revancha de un luchador que nunca dejó de creer

Fernández también cargaba con el peso de ser el refuerzo más caro en la historia de Belgrano, situación que aumentó todavía más la presión sobre él durante gran parte de la temporada.

"Las críticas siempre me llevaron para adelante porque soy un luchador", aseguró el delantero.

Y vaya que lo demostró. Porque además de la final, Uvita ya había sido clave en semifinales contra Argentinos Juniors, cuando ingresó desde la banca y marcó el gol agónico que llevó el partido a los penales. La vida tampoco fue sencilla fuera del futbol. Un padre ausente, una madre que sacó adelante a diez hijos y la pérdida de uno de sus hermanos marcaron profundamente su historia.

Por eso, este campeonato tiene un sabor especial. A sus 30 años, con tres hijos y una fe inquebrantable, Nicolás Fernández logró algo mucho más grande que un título: quedarse para siempre en el corazón de Belgrano.

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