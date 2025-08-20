André Jardine confirmó esta jugada maestra que aplicará para brillar en el Apertura 2025: un secreto de alineación

André Jardine reveló que está listo para seguir encarando el Apertura 2025, torneo en el que ya tiene visualizado su 11 inicial con la llegada de Allan Saint-Maximin, quien podría debutar en la jornada 6 . El entrenador del América reveló un secreto sobre su alineación, pues aplicará una jugada maestra que nadie esperaba.

El brasileño respondió a los cuestionamientos que señalan que no pueden jugar juntos Saint-Maximin y Brian Rodríguez, ya que ambos ocupan la misma posición. No obstante, el técnico encontró una solución para ello, ya que todo apunta a que el uruguayo se quedará en el equipo luego de que el club Al-Rayyan retirara la oferta de llevárselo a Qatar.

Jardine reveló que la contratación del francés fue una estrategia del equipo para tener otra opción por la banda izquierda, ya que el torneo pasado Brian se lesionó antes de arrancar la Liguilla, lo que le costó al equipo, pues no tenían un sustituto.

“A partir de ahora tenemos a él [Allan Saint-Maximin] y a Brian por esta banda, pero no nos impide de jugar con los 2 juntos. Podemos mover a él al centro o a Brian por derecha. Con alguno de los 2 vamos a tener un jugador desequilibrante con potencia, con fuerza, para tener a América siempre fuerte por esta banda”, expuso el brasileño.

¿Cuándo podría aplicar André Jardine su jugada maestra en el Apertura 2025?

André Jardine podría utilizar su jugada maestra en la jornada 6 del Apertura 2025, cuando América visite al Atlas en el Estadio Jalisco. Se prevé que el domingo 24 de agosto Allan Saint-Maximin haga su debut en la Liga BBVA MX, ya que recientemente fue inscrito al torneo.

Con Saint-Maximin en la cancha, Jardine puede utilizar la alineación que busca para que el equipo sea más fuerte en la temporada y surja como el Ave Fénix de las cenizas luego de venir de 4 fracasos en el año: perder las finales de la Liga BBVA MX y Campeón de Campeones 2025, así como el quedar eliminados de la Concachampions y la Leagues Cup 2025.