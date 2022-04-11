¿Quién se anima? Esto es lo que cuesta comprar al PSG

El PSG es uno de los clubes que han roto el mercado de fichajes en las últimas temporadas y por lo tanto, se ha convertido en uno de los más poderosos, económicamente hablando, junto a otros como Chelsea, Manchester City y más.

Es por eso que el diario francés, L'Equipe, hizo un estudio para determinar cuánto es que costaría comprar al club actualmente. Una investigación similar se llevó a cabo en 2018 y en aquella ocasión, se arrojó un resultado de 990 millones de euros, ya con figuras como Neymar y Kylian Mbappé en su plantilla.

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¿Cuánto costaría comprar al PSG?

El valor estimado de la plantilla del PSG, es de 939 millones de euros, mientras que el club reportó ingresos de 556 millones de euros en la última campaña. L'Equipe reveló cuál es su método para determinar cuánto costaría comprar al club.

El diario multiplica por dos el presupuesto del equipo, por el valor de la plantilla con un múltiplo que podría ser de 1.5 o 2, dejando un valor aproximado de 1.120 millones de euros. Eso es lo que tendría que pagar cualquiera que quiera comprar al PSG.

|EFE

Cabe señalar que por ahora no hay una intención de vender al equipo. El objetivo sigue siendo el mismo: ganar la Champions League. En la presente temporada fracasaron en su intento, al quedar eliminados en Octavos de Final con una espectacular remontada del Real Madrid. Es por eso que se habla de que para el siguiente año buscarían la contratación de Cristiano Ronaldo, ante la inminente salida de Mbappé.

PSG es el octavo club más caro del mundo

Si parece increíble el valor del PSG, habrá que voltear a ver el de los equipos que lo superan en la lista de los más valiosos del mundo, como Real Madrid, Manchester United, Arsenal, entre otros.

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