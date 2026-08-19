Así van los 4 equipos grandes de la Liga BBVA MX en el Apertura 2026

Han transcurrido cuatro jornada del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y el paso de los 4 equipos grandes del futbol mexicano es muy diferente hasta el momento.

Así van los 4 equipos grandes de la Liga BBVA MX

El equipo que pasa por el peor momento es el conjunto de Cruz Azul que se ubica en el décimo lugar de la tabla con seis puntos conseguidos al registrar dos victorias y dos derrotas. El equipo Celeste ha marcado 8 y ha recibido 8 goles en lo que va del torneo.

Para la Jornada 5, el equipo buscará terminar con su racha negativa enfrentandose al Atlas. Un partido que puede ser clave para Huiqui que quiere recuperar el buen paso del club al llegar con dos derrotas y de quedar eliminado de la Leagues Cup 2026.

Por arriba, con solo un punto de diferencia se ubica Chivas con siete puntos. El rebaño registra dos victorias, un empate y una derrota con solo tres goles anotados y tres goles recibidos.

El rebaño no ha tenido el arranque esperado de la afición pero empieza a obtener los resultados necesarios. Para la Jornada 5, se enfrentará a Xolos de Tijuana que se mantiene invicto en el torneo.

En sexto lugar aparece Pumas, de igual forma con solo siete puntos. Los universitarios llegan con dos victorias un empate y una derrota, con 7 goles marcados y 5 goles recibidos. Pumas se va a enfrentar a Necaxa en la Jornada 5, buscando mantener en los puestos para la Liguilla.

En el caso del América se mantiene en el primer lugar de la tabla con 10 puntos conseguidos. Registra 8 goles anotados y un gol recibido en la competición. Para la Jornada 5, tendrá que enfrentarse a Juárez buscando mantener su racha positiva de resultados.

Guillermo Almada ha convencido a los aficionados con el buen nivel, ritmo, calidad y nivel de juego que han demostrados los jugadores en la competición.