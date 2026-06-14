Estas son las nuevas REGLAS del VAR para el Mundial 2026

Días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 la International Football Association Board (IFAB), organismo que vela por las reglas del futbol a nivel internacional, presentó una serie de modificaciones relacionadas con el VAR que se reflejarán precisamente en este evento.

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La intención de estas disposiciones es evitar, en la medida de lo posible, los tiempos muertos que se viven en distintos encuentros y en las jugadas a balón parado. Por tal motivo, busca darle un mayor nivel de autoridad a los árbitros que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son las nuevas reglas del VAR para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para el Mundial 2026 el VAR tendrá la capacidad de recomendar una revisión de campo en caso de que el juez determine una infracción antes de que el esférico se ponga en juego. Así, se espera la aplicación de la sanción correspondiente, por lo que se deberá repetir el tiro a balón parado.

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Otra medida establecida será la implementación de una cuenta regresiva de cinco segundos al momento de realizar un saque de banda o meta. En caso de que esta regla no se respete, el juez podrá sancionar con tiro de esquina o, bien, cambio en la posesión del balón al equipo rival.

Finalmente, se buscará tener mayor revisión para los equipos atacantes al momento de que se realicen infracciones claras antes de que se ponga el juego el esférico, especialmente en aquellas jugadas en donde existe una clara generación de gol o, bien, una sanción disciplinaria hacia el rival.

¿Cuánto tiempo tendrán los jugadores para salir de cambio?

Una de las reglas más importantes en este rubro guarda relación con los cambios, mismos en donde, a partir de ahora, los jugadores tendrán solo diez segundos para abandonar el campo. De no ser así, el reemplazo tendrá que esperar hasta la detención del juego para su incorporación.