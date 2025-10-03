Las opciones en la delantera de Pumas tras la baja de Memo Martínez

Guillermo Martínez le dijo adiós al torneo Apertura 2025 y, con ello, ahora Pumas deberá optar por sus otros delanteros para el resto del torneo. Las opciones que tiene Efraín Juárez son José Juan Macías, Santiago López y Misael Torres. Jugadores que han sumado pocos minutos en el certamen.

Te puede interesar: Le dijeron que NO: Martín Anselmi se ofreció a dirigir un equipo de la Liga BBVA MX, pero fue bateado

Los felinos vienen de duras derrotas en el certamen ante Juárez y América, y la afición empieza a perder la paciencia. En la semana, los jugadores pidieron calma y que no se pierda el apoyo al equipo.

“La gente está presente en todos los partidos, nos motivan, depende de nosotros hacer, dentro de la cancha, el día a día, entregarnos a cuerpo y alma para sacar los resultados positivos, es lo que debemos hacer, estar juntos, como familia, las victorias nos colocarán en una posición mejor”, dijo Nathan Silva.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La falta de disciplina, un aspecto a mejorar en Pumas

Otro de los temas este semestre ha sido la indisciplina. Los felinos son el equipo que más amonestaciones tienen en el Apertura 2025 y también han sufrido la reciente expulsión de Efraín Juárez en el banquillo.

“Los árbitros no tenemos nada qué hablar, tenemos que hacer nuestro trabajo como profesionales, dejar todo. Espero que en los próximos partidos los árbitros estén atentos a los detalles, tanto para nosotros como para el otro equipo. Tienen que marcar el enfoque. Llegamos para platicar y hablar, no están abiertos a escuchar. Creo que ellos también deben estar atentos a escuchar”, sentenció el brasileño.

En el último duelo en el Clásico Capitalino, Pumas recibió un golpe anímico y ahora deberá afrontar duelos difíciles ante Chivas y Rayados sin Efraín en el banco, así lo aseguró en su momento su auxiliar, Luis Pérez.

“La banca de ellos gritando y exagerando faltas, él ya quería sacar amarillas. Yo creo que ya hay demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo que hacen todos los días. Estaban haciendo un gran partido”, dijo el integrante del cuerpo técnico felino.

Te puede interesar: Es el mejor de su club en el Apertura 2025 y hoy recibió una noticia que lo acerca más a cumplir su sueño