Le dijeron que NO: Martín Anselmi se ofreció a dirigir un equipo de la Liga BBVA MX, pero fue bateado

Martín Anselmi se habría ofrecido a dirigir al Club León, pero el equipo le dijo que no y prefirió contratar a Ignacio Ambriz, quien ya ha ganado títulos con diferentes clubes de la Liga BBVA MX, aunque ¿realmente es bueno? El exentrenador de Cruz Azul fue bateado por la fiera, que hace apenas unos días se quedó sin entrenador por la renuncia de Eduardo Berizzo.

La oficina de representación de Anselmi fue la que ofreció al técnico a León, pero fue bateado, ya que la directiva tenía en la mira el regreso de “Nacho”, según un medio mexicano. Ante el rechazo, el argentino no pierde las esperanzas de regresar a la Liga BBVA MX, pues en recientes días tomó fuerzas la versión de que es candidato a dirigir uno de los 4 Grandes: Pumas.

@martinanselmidt Martín Anselmi se ofreció para dirigir a León, pero el club prefirió contratar a Ignacio Ambriz

El rumor que vinculó a Martín Anselmi con León

Martín Anselmi fue vinculado como una opción de Rayados, aunque ello pareció imposible, ya que Domènec Torrent ha hecho un gran trabajo desde su llegada y actualmente tiene al equipo en el segundo puesto del Apertura 2025. No obstante, el argentino estuvo en el radar tanto de León como de Pachuca, equipos que no han levantado en el torneo.

TE PUEDE INTERESAR:



La estadía de Martín Anselmi en la Liga BBVA MX

Martín Anselmi llegó a Cruz Azul para el Clausura 2024 y desde su primer torneo demostró cualidades en el banquillo, pues llevó al equipo a una final, la cual perdió ante América. En la segunda temporada, el argentino hiló 7 victorias consecutivas, récord que solo han logrado pocos técnicos de la Máquina, como Luis Fernando Tena, Raúl Cárdenas, Juan Reynoso y actualmente Nicolás Larcamón.

Anselmi llegó hasta semifinales en el Apertura 2025, pues nuevamente su verdugo fue el América. El técnico conformó un gran equipo para encarar el Clausura 2025 e incluso influyó para que la Máquina comenzara a jugar en CU. Sin embargo, Martín se fue del equipo iniciado el torneo y pese a que tenía contrato vigente con el conjunto de la Noria.