Es el mejor de su club en el Apertura 2025 y hoy recibió una noticia que lo acerca más a cumplir su sueño

Alejandro Zendejas es el mejor del Club América en el Apertura 2025, pues ante la falta de Henry Martín, él se ha vuelto el goleador del equipo, aunque aún está muy lejos del máximo artillero de la Liga BBVA MX . Los grandes números del extremo derecho le valieron para llamar la atención de Mauricio Pochettino, quien decidió convocarlo a la Selección de Estados Unidos para la Fecha FIFA de octubre.

Zendejas cada vez se acerca más a cumplir su sueño, que es el de jugar un mundial y el de 2026 podría ser el primero para él, luego de que Gerardo Martino lo rechazó para Qatar 2022 cuando aún representaba a México , hecho que lo orilló a renunciar al combinado azteca. El jugador de las Águilas recibió su segundo llamado consecutivo, pues también acudió para encarar los partidos de la Fecha FIFA de septiembre.

Club América Alejandro Zendejas es convocado a la Selección de Estados Unidos al ser un referente del América en el Apetura 2025

El buen momento de Alejandro Zendejas con su club en el Apertura 2025

Alejandro Zendejas vive un gran momento con el América, pues en el Apertura 2025 suma 5 goles y 2 asistencias en 11 partidos disputados, según datos de BeSoccer. El estadounidense se ha convertido en un referente del club y aparece en los momentos importantes, como lo fue ante Pumas, que gracias a su doblete su club le dio la voltereta al marcador para aplastar al odiado rival en el Clásico Capitalino.

TE PUEDE INTERESAR:



Los partidos que disputará Alejandro Zendejas tras recibir la gran noticia

Alejandro Zendejas fue uno de los elegidos para representar a la Selección de Estados Unidos en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 que se realizarán en la Fecha FIFA de octubre. El extremo derecho ya fue factor en septiembre, pues le marcó un golazo a Japón.

Zendejas y Estados Unidos se medirán a Ecuador el 10 de octubre en el Q2 Stadium de Austin, Texas. Mientras que para el 14 del mismo mes se enfrentarán a Australia en el DSG Park en Commerce City, Colorado.

El jugador del América ha sido convocado por segunda ocasión consecutiva con su selección a menos de un año de que arranque el Mundial 2026, por lo que cada día se acerca más a cumplir su sueño, aunque de ello depende que siga con el mismo nivel que ha demostrado en el Apertura 2025.