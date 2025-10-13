‘Vasco’ Aguirre compara a Gilberto Mora con Cuauhtémoc Blanco

Javier Aguirre no escatimó elogios para la joya del fútbol mexicano, Gilberto Mora. Durante la conferencia de prensa, el “Vasco” comparó el talento del joven mediocampista de 16 años con leyendas del combinado azteca, destacando su impacto en la Copa Oro 2025 y el Mundial Sub-20.

Aguirre, quien compartió vestidor con algunas de estas figuras en su época de jugador, no dudó en mencionar referencias. “Tenía que jugar porque es un jugador distinto, que tiene ese duende que, por decirlo de alguna manera, ese talento que en su día tuvo Tomás Boy, Benjamín Galindo, Cuauhtémoc Blanco. Son jugadores distintos que se dan de cuando en cuando en nuestro país. Sí nos llamó la atención desde el principio y que ha ido evolucionando su juego, aspecto mental y su trabajo físico. Es verdad que está en boca de todos y seguramente está en la agenda de varios clubes del mundo importantes y eso me llena de orgullo”, declaró el timonel.

Comparaciones con un ídolo mexicano

Tomás Boy, compañero de Aguirre en el México 86, era un mago del mediocampo con su elegancia y golazos. Benjamín Galindo, brilló en el Mundial de 1994 con su zurda letal. Cuauhtémoc Blanco, ídolo del futbol nacional, dejó huella en Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 con su picardía y liderazgo.

Mora, nacido en Tuxtla Gutiérrez y canterano de Xolos de Tijuana, irrumpió en la Selección Mayor como una revelación. Con apenas tres partidos disputados, ya suma una asistencia y fue clave en la conquista del título de Copa Oro, donde se convirtió en titular desde la fase de eliminación directa.

“Morita” no se detiene

En el Mundial Sub-20 de Chile 2025, fue la estrella indiscutible de México, en cuatro partidos, acumuló tres goles y dos asistencias, incluyendo un doblete ante España y un penal decisivo contra Marruecos que selló el pase a octavos. Su visión de juego, regate y madurez han captado la atención de gigantes europeos como Real Madrid, Barcelona, Arsenal y Manchester City, según reportes de la prensa internacional.

