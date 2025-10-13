Kylian Mbappé confiesa la verdad sobre la final de Francia y Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Kylian Mbappé reveló algo que dejó con la boca abierta a más de uno, pues declaró que Argentina fue justo ganador del Mundial de Qatar 2022. El futbolista del Real Madrid se sinceró con Jorge Valdano al recordar aquella final que le costó el bicampeonato a la Selección de Francia, la cual está en semifinales del Campeonato del Mundo Sub-20 .

“No pensás en marcar en una final, sino en ganarla. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, fue mejor en todo el partido”, declaró el francés, quien acaba de lograr una gran hazaña con el Real Madrid y que en ese gran partido sacó la casta por su selección al marcar un hat-trick, más uno en la ronda de penales.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé reveló que Argentina mereció ganar el Mundial de Qatar 2022

Mbappé recordó lo triste que fue perder ese mundial, ya que, de haberlo ganado, Francia habría conquistado el bicampeonato, pues cabe recordar que se consagró campeón en la Copa del Mundo de Rusia 2018, cuando el delantero tenía 19 años.

La advertencia de Kylian Mbappé para el Mundial 2026

Kylian Mbappé disputaría su tercera Copa del Mundo en 2026 con Francia, la cual está a punto de lograr su clasificación, pues se ubica en el primer lugar del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA, por lo que el recordar la final perdida ante Argentina le sirvió de aprendizaje y como experiencia, la cual no quiere volver a experimentar el próximo año.

“Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero hay que olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”, detalló el futbolista de 26 años.

El gran mundial de Kylian Mbappé que no pudo reflejar con un título

Kylian Mbappé tuvo una gran Copa del Mundo de Qatar 2022, pues comandó a Francia a disputar por segunda ocasión consecutiva una final. El ahora jugador del Real Madrid marcó 8 goles en 7 partidos disputados en la justa, convirtiéndose en el máximo romperredes del torneo.

El francés podría convertirse en el máximo goleador de todos los mundiales, pues actualmente lleva 12 y va por el récord del alemán Miroslav Klose, quien en 4 ediciones marcó 16 tantos, por lo que 2026 podría ser el año en que imponga una nueva marca.