El crack de México Sub-20 que fue elegido el mejor jugador joven de la MLS

La Major League Soccer ha reconocido el talento mexicano en su máxima expresión. Obed Vargas, mediocampista de los Seattle Sounders FC y figura de la Selección Mexicana Sub-20, fue elegido como el mejor jugador joven de la MLS en 2025, encabezando el prestigioso ranking 22 Under 22, que destaca a los futbolistas menores de 22 años más sobresalientes de la temporada.

México ilusiona en el Mundial Sub 20 | Jornada 12 Liga MX | HDP: Hijos de la Pasión

¿Quién eligió a Obed Vargas como el mejor jugador joven de la MLS?

La elección fue realizada por un panel de expertos conformado por directores técnicos de la MLS, gerentes generales, directores deportivos, talentos de transmisión de MLS Season Pass y medios selectos. Obed Vargas, de apenas 20 años, se convirtió en el primer mexicano en ocupar el puesto número uno de esta lista desde que se implementó el nuevo formato.

También te puede interesar:



Su desempeño con Seattle Sounders, campeón de la Leagues Cup 2025, ha sido clave para esta distinción. En la temporada 2025, Vargas disputó 26 partidos, anotó tres goles y dio seis asistencias, pero más allá de las estadísticas, su impacto en el mediocampo ha sido determinante. Bajo la dirección de Brian Schmetzer, el joven ha mostrado madurez táctica, visión de juego y una capacidad de recuperación que lo colocan como uno de los talentos más prometedores del futbol norteamericano.

¿En cuántos partidos del Mundial Sub-20 ha sido titular Obed Vargas?

Además, Obed ha brillado con la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de Chile 2025, siendo titular en el triunfo ante Chile en Octavos de Final y en los otros tres encuentros de Fase de Grupos. Su versatilidad y liderazgo lo han convertido en un referente dentro del grupo, compartiendo la media cancha con figuras como Gilberto Mora e Iker Fimbres.

The best MLS players under 22 years old 📈



Our full 22U22 list just dropped: https://t.co/DVwFlCt6tA pic.twitter.com/BDLJT4aqtA — Major League Soccer (@MLS) October 8, 2025

El ranking 22 Under 22 de este año incluyó a 14 jugadores formados en academias, y Seattle Sounders se une a clubes como LAFC, Philadelphia Union y New England Revolution como los más representados. Vargas, nacido en Anchorage, Alaska, pero con corazón mexicano, ha recorrido el camino desde MLS NEXT hasta consolidarse como titular en la MLS, demostrando que el talento latino sigue marcando diferencia en Estados Unidos.

Obed Vargas no solo representa el presente de la MLS, sino también el futuro del futbol mexicano.

