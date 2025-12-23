WWE: El día que Bad Bunny enfrentó a Brock Lesnar en Royal Rumble (VIDEO)

Bad Bunny se mantiene como uno de los cantantes más importantes a nivel mundial, por lo que el hecho de contar con muchos conciertos en México aumenta aún más su popularidad en el país. Sin embargo, ¿sabías que el puertorriqueño cuenta con una corta, pero importante estadía en la WWE?

Para nadie es un secreto que Bad Bunny siente un cariño natural por la lucha libre; de hecho, previo al inicio de sus conciertos se le vio disfrutando del CMLL en la Arena México. Debido a ello, más de un aficionado recuerda la vez en la que se enfrentó a Brock Lesnar en una edición de Royal Rumble.

El día que Bad Bunny se enfrentó a Brock Lesnar en la WWE

Todo ocurrió el pasado 29 de enero del 2022 en el recinto The Dome at America’s Center en Saint Louis, Misuri, en los Estados Unidos. Aquí, la WWE presentó una edición más del Royal Rumble, evento que, dentro de los 30 integrantes de la función principal, tuvo tanto a Bad Bunny como a Brock Lesnar.

El Conejo Malo fue el integrante número 27 en salir, mientras que Brock Lesnar, quien a la postre se consagró como el ganador, fue el último en llegar al cuadrilátero. Dicho lo anterior, tanto el puertorriqueño como el norteamericano estuvieron mismos en un mismo apartado de la WWE.

El cantante demostró buenos dotes de lucha libre frente a Sheamus y Kevin Owens; sin embargo, todo cambió cuando tuvo frente a él a Brock Lesnar. El expeleador de la UFC no tuvo reparo en ejecutar un F5 para, después, levantarlo y sacarlo del ring por arriba de las tres cuerdas, concretando así un combate de pesadilla para el reggaetonero.

¿Brock Lesnar se retirará de la WWE en 2026?

En medio del adiós definitivo de John Cena de la empresa de Wrestling más grande del mundo, la WWE también estaría contemplando algunos retiros más para el siguiente año. Uno de ellos es precisamente el de Brock Lesnar, quien con 48 años podría decirle adiós a este deporte en Wrestlemania o SummerSlam.