Ver EN VIVO y GRATIS la pelea del ’Alacrán’ Berchelt vs Edixon Pérez

El peleador Miguel ‘Alacrán’ Berchelt se enfrentará esta noche de sábado 11 de octubre ante el venezolano Edixon Pérez, contrincante que está en la mira del aguijón del mexicano para picarlo y salir vencedor en el duelo que se celebrará en Reynoso, Tamaulipas.

El combate de Alacrán Berchelt ha despertado mucho interés pues es sin duda uno de los grandes peleadores mexicanos de la última década, quien en esa trayectoria ha sido campeón del mundo y también ha ligado derrotas. Destaca el valor y mentalidad del ex campeón superpluma para regresar, ligar tres victorias y ahora la cuarta pensando inclusive en un enfrentamiento de título mundial.

Pero en la previa, Berchelt prefirió enfocarse en Edixon Pérez, y aceptó haberlo estudiado y conocer sus habilidades por lo que no se confía en lo más mínimo para cumplir con ese pleito que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, desde las 11:00 PM.

Alacrán Berchelt y sus tres metas para esta pelea

El peleador mexicano Miguel Alacrán Berchelt, se encaminó a este enfrentamiento pensando en al menos tres objetivos:

Vencer: Un objetivo obvio. Alacrán Berchelt quiere alcanzar la victoria para darle una seguidilla de peleas saliendo con la mano en alto, pero también para atraer miradas y tener la chance de medirse ante Shakur Stevenson.

ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez

Lucir ante su familia: Con entuasismo Berchelt explicó que su madre y su esposa, así como otros familiares han viajado a Reynosa para acompañarlo en este pleito.

Ganar campeonato Reynosa: Las raíces y origen de la familia Sulaiman está en Reynosa, por lo que este duelo entregará al ganador un cinturón conmemorativo llamado Cinturón Reynosa, lo que tiene motivado a Berchelt a llevárselo a casa: “vine buscando bronce y encontré oro”, comentó el peleador sobre ese atractivo fajín.

Las últimas 5 peleas del Alacrán Berchelt como profesional