Olimpia 1-1 América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Primera Ronda de la Concachampions 2026; marcador online

Este martes 3 de febrero del 2026, inició la actividad de los juegos de ida de la Primera Ronda de la Concachampions 2026 y uno de los encuentros más llamativos es el Olimpia vs América.

Fecha y a qué hora empieza el Olimpia vs América

El juego arranca en punto de las 20 horas tiempo del centro de México. Es el partido de ida y se disputará en el Estadio Nacional 'Chelato Uclés'.

Olimpia vs América .

. Fecha: 3 de febrero del 2026.

Horario: 20 horas tiempo del centro de México.

Para el partido de vuelta, se enfrentarán el miércoles 11 de febrero del 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El equipo que logre ganar la llave, va avanzar a Octavos de Final en dónde se enfrentará al equipo que gane de la llave Defence Force vs Philadelphia Union.

Alineaciones confirmadas Olimpia vs América.

Alineación de Olimpia

Portero: Menjivar

Defensas: Hernández, Queiroz, Sánchez y Guity

Mediocampistas: Pinto, Rodríguez y Álvarez

Delanteros: Mulet, Benguché y Bennett

Alineación del América

Portero: Malagón

Defensas: Borja, Juárez, Cáceres y Álvarez

Mediocampistas: Jonathan, Rodrigo Dourado, Gutiérrez, Sánchez y Zúñiga

Delanteros: Dávila

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Concachampions 2026?

Los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, se disputarán en dos fechas. Los juegos de ida serán del 10 al 12 de marzo de 2026 y los juegos de vuela serán del 17 al 19 de marzo de 2026.

