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Ver EN VIVO y gratis Al Hazem vs Al Nassr | Liga Árabe

El equipo de Al Hazem recibe en su cancha, el Estadio Al-Hazem Club, al equipo de Al Nassr en partido de la jornada 5 de la Liga profesional de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Fernando Campos

El equipo de Al Hazem recibe en su cancha, el Estadio Al-Hazem Club, al equipo de Al Nassr en partido de la jornada 5 de la Liga profesional de Arabia Saudita y lo podrás ver en VIVO y gratis en Azteca Deportes Network y en el sitio de Azteca Deportes, este sábado 2 de septiembre a partir de las 12.00 horas tiempo del centro de México.

Al Hazem necesita la victoria para poder salir de los últimos puestos de la tabla (17) ya que cuenta con solamente 2 puntos, mientras el Al Nassr, con su estrella el portugués Cristiano Ronaldo que cuenta con cinco anotaciones, se ubica en la sexta posición (6 pts), a siete puntos del primer puesto.

Ver gratis Al Hazem vs Al Nassr EN VIVO

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